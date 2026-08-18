Павлодарда көліктен денесін шығарғандар жауапқа тартылды
Мәселен, Павлодар қаласындағы "Нұрлы жол" көпірінде бірнеше жүргізуші қауіпті "трюктер" жасап, жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзған. Олар көліктердің терезелері мен люктерінен денелерін шығарып, қауіпті маневрлер жасаған.
Полиция қызметкерлері құқық бұзушылардың барлығын анықтап, оларға қатысты заңда белгіленген тәртіппен әкімшілік шаралар қабылдады. Қауіпті әрекеттерге қатысқан жолаушылар да жауапкершілікке тартылды. Көлік құралдары арнайы тұраққа қойылды.
"Жүргізушілер мен жолаушылар жолдың қауіпті ойын-сауық үшін орын емес екенін түсінуі қажет. Мұндай жауапсыз әрекеттер құқық бұзушылардың өздеріне ғана емес, жол қозғалысының басқа да қатысушыларына қауіп төндіреді", – деді Павлодар қаласы ПБ патрульдік полиция батальонының командирі Жандос Байкенов.
Жол қозғалысы қағидаларын сақтау – әрбір қатысушының міндеті. Қозғалыстағы көліктің терезесі немесе люгінен дене мүшелерін шығару – батылдықтың белгісі емес. Бір сәттік "хайп" орны толмас өкінішке әкелуі мүмкін.