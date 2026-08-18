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Қоғам

Қостанай облысында 71 жастағы әйел төртінші қабаттан құлап, қаза тапты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 21:19 Фото: Zakon.kz
Қостанай облысының Лисаковск қаласында қайғылы жағдай болды. Көпқабатты үйдің төртінші қабатындағы терезеден құлаған 71 жастағы әйел көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 16 тамызда қаланың 4-шағынауданында болған. Әйелдің қаза болғанын Қостанай облысының полиция департаменті растады.

Осы факті бойынша қылмыстық іс тіркелді.

"Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр және бақылауда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне сай өзге ақпарат жария етілмейді", – деді полиция өкілдері 18 тамызда Zakon.kz тілшісіне.

Айта кетейік, бұған дейін Астанада 22 жастағы бойжеткен көпқабатты үйден құлап, қаза тапқанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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