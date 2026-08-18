Қостанай облысында 71 жастағы әйел төртінші қабаттан құлап, қаза тапты
Фото: Zakon.kz
Қостанай облысының Лисаковск қаласында қайғылы жағдай болды. Көпқабатты үйдің төртінші қабатындағы терезеден құлаған 71 жастағы әйел көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қайғылы оқиға 16 тамызда қаланың 4-шағынауданында болған. Әйелдің қаза болғанын Қостанай облысының полиция департаменті растады.
Осы факті бойынша қылмыстық іс тіркелді.
"Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр және бақылауда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне сай өзге ақпарат жария етілмейді", – деді полиция өкілдері 18 тамызда Zakon.kz тілшісіне.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада 22 жастағы бойжеткен көпқабатты үйден құлап, қаза тапқанын хабарлаған едік.
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