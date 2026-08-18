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Оқиғалар

Астанада 22 жастағы бойжеткен көпқабатты үйден құлап, қаза тапты

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 12:36 Фото: Zakon.kz
Астанада 22 жастағы бойжеткен көпқабатты тұрғын үйдің терезесінен құлап, көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат 2026 жылғы 18 тамызда таңертең әлеуметтік желілерде тарады. Мәліметке сәйкес, қайғылы жағдай Роза Бағланова көшесіндегі тұрғын үй кешендерінің бірінде болған.

Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.

"Өзін-өзі өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала мәлімет бойынша, бойжеткен көпқабатты тұрғын үйдің терезесінен секіріп кеткен. Құлау кезінде алған жарақаттарынан ол оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", – делінген полиция хабарламасында.

Бұған дейін, 17 тамызда Жамбыл облысында сегіз айлық сәбиі бар жас ананың жұмбақ жағдайда өлі табылғаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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