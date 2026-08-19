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Қоғам

Алматыда әл-Фараби даңғылына шығатын көше жабылды

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 12:49 Фото: pexels
Алматыда Үшкемпіров көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Осыған байланысты бүгін, 2026 жылғы 19 тамызда жүргізушілерге көшенің уақытша жабылғаны ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы AlmatyJoly Telegram арнасында хабарланды.


"Жөндеу жұмыстарына байланысты Алаша көшесінен әл-Фараби даңғылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы уақытша шектелді. Жолды 20 тамыз сағат 20:00-де ашу жоспарланып отыр. Жөндеу жұмыстарының мерзімі ауа райына немесе өндірістік қажеттілікке байланысты өзгеруі мүмкін", – делінген сәрсенбіде жарияланған хабарламада.

Жабылған жол бөлігінде тығыз қиыршық тас-мастикалық асфальт-бетон қоспасынан жол жабынының үстіңгі қабатын төсеу жұмыстары жүргізілетіні нақтыланды.

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