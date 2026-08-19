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Қоғам

Алматыдағы жатақхана орындарының тапшылығы 4 есеге қысқарды

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 14:43 Фото: akorda.kz
Алматыда жаңа оқу жылына қарай студенттер үшін жатақханаларда, хостелдерде және қонақ үйлерде 61,2 мың орын дайындалады. Сонымен қатар соңғы бір жылда студент жатақханаларындағы орын тапшылығы төрт есеге жуық — 23,7 мыңнан 5,7 мың орынға дейін қысқарған.

Қалада басқа өңірлерден келген студенттерді орналастыруға қалай дайындалып жатқаны туралы Алматы қаласының Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қалалық Жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кажденбек айтып берді.

Алматы еліміздің ең ірі білім беру орталығы болып қала береді. Қазір қаладағы 35 жоғары оқу орнында 221 мың студент білім алады, оның 149 мыңы басқа өңірлерден келген жастар. Азиз Кажденбектің айтуынша, студенттерге арналған тұрғын үйге деген сұраныс артып келеді. 2026 жылы 30 094 мемлекеттік білім беру гранты бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 700-ге, ал 2024 жылмен салыстырғанда 1 600-ге көп. Сонымен қатар жоғары оқу орындарының ақылы бөлімдеріне құжат қабылдау 28 тамызға дейін жалғасады. Сондықтан студенттердің нақты саны әлі де нақтыланып жатыр.

"Біз қазірдің өзінде сұранысты ескере отырып, дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Соңғы бір жылда жатақханалардағы орын тапшылығы төрт есеге жуық қысқарды. Қазір Алматыда 136 студенттік жатақхана жұмыс істейді. Оның 43-і 2023 жылдан бері пайдалануға берілген, ал былтыр рекордтық 4,5 мың орын іске қосылды. Бүгінде жатақханаларда 46,2 мың студент тұрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6 мыңға көп. 2026 жылдың соңына дейін қалада тағы 13 нысанды іске қосу жоспарланып отыр, оларда 4 658 орын болады. Сонымен қатар қала балама тұрғын үй қорын да кеңейтіп жатыр. Студенттер үшін хостелдер мен қонақ үйлерде 11 мың орын қарастырылған. Қосымша резервтерді жоғары оқу орындарының өздері де іздестіріп жатыр. 1 қыркүйекке дейін Алматыда жалпы 61,2 мың орын дайын болады. Оған жатақханалар, хостелдер, қонақ үйлер және жоғары оқу орындарының ішкі резервтері кіреді", — деді Азиз Кажденбек.

Жаңа жатақханалар салу да маңызды бағыттардың бірі болып отыр. Бұл іске инвесторлар тартылады. 2023 жылдан бастап әкімдік бастамасымен Алматыда Жобалық кеңсе жұмыс істейді. Оның мамандары инвесторларға қолдау көрсетіп, рұқсат құжаттарын рәсімдеуге және студенттік жатақханалар құрылысына алынған несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау тетіктерін түсінуге көмектеседі.

Студенттер жаппай қоныстанатын кезеңде қаладағы кеңес беру орталықтардың жұмысы да күшейтілді. 10 тамыздан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің базасында Бөгенбай батыр көшесі, 142 мекенжайында Ахуалдық орталық жұмыс істейді.

Оның жанында тәулік бойы жұмыс істейтін байланыс орталығы бар. Оған тәулігіне 1,5 мыңнан астам қоңырау түседі. Кеңес алу үшін мына телефондарға хабарласуға болады: +7 700 950 95 28, +7 727 237 01 70.

Студенттерге қай жерде орналасуға болатыны, жатақханаға қалай өтініш беру керектігі, орын берілмеген жағдайда не істеу қажеттігі және қиын жағдай туындағанда қайда жүгіну керектігі түсіндіріледі. Осындай орталықтар Алматыдағы барлық жоғары оқу орнында жұмыс істейді.

Тағы бір шара – қоныстану күндері қандай да бір себеппен баспанасыз қалған студенттерге уақытша тұрғын үй ұсыну. 22 тамызда Мәуленов көшесі, 108А мекенжайындағы ALT Университетінің №1 Студенттер үйінде 50 орындық Дағдарыс орталығы ашылады.

"Егер студент қоныстану күні қандай да бір себеппен баспанасыз қалса, елеусіз қалдырмаймыз. Оны уақытша орналастырып, кейін тұрақты тұратын жерін табуға көмектесеміз", — деді Азиз Кажденбек.

Студенттік жатақханаларға қоныстану 25 тамызда басталады. Ал жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісі 1 қыркүйекте басталады. Осы кезеңде қаладағы барлық жауапты қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшеді. Бұл ретте қалада тек бос орындардың саны ғана емес, студенттердің тұру жағдайы да бақылауда болады. Жыл сайын жатақханалар екі кезең бойынша тексеріледі. Оған қоғам өкілдері, депутаттар, үкіметтік емес ұйымдар және еріктілер қатысады.

Биыл мониторингтің бірінші кезеңі 30 маусым мен 3 шілде аралығында өтті. Тексеру нәтижесінде бірқатар негізгі кемшілік анықталды: бөлмелердегі ылғалдылық, жиһаздардың тозуы, су ағуы және сантехникадағы ақаулар, терезелер мен есіктердің жағдайы, сондай-ақ жатақханаларды көркейту және күтіп ұстауға қатысты мәселелер. Әрбір анықталған кемшілік бойынша жоғары оқу орындарына тиісті ұсыныстар берілді. Қазір кемшіліктер бекітілген кестеге сәйкес жойылып жатыр. Одан кейін қайта мониторинг жүргізіледі.

"Біз үшін қажетті орын санын қамтамасыз ету ғана маңызды емес. Студенттердің қандай жағдайда тұратыны одан кем емес маңызды. Жатақханалардың жағдайына қатысты бірде-бір ескерту назардан тыс қалмайды", — деді спикер.

Жастар саясаты басқармасы өкілдерінің мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыда студенттерді орналастыру мәселесі бақылауда. Қала басшылығы осы оқу жылындағы қажеттілікті толық қамтамасыз етіп қана қоймай, алдағы жылдары студенттер санының өсуі мен тұрғын үйге деген сұранысты алдын ала ескеруге мүмкіндік беретін жүйе қалыптастыруды жоспарлап отыр.

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