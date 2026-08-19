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Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 16:06 Фото: pixabay
Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкентте найзағай ойнап, өткінші жаңбыр жауады және аптап ыстық бәсеңдейді. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 20, 21 және 22 тамызға арналған ауа райы болжамында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанадағы ауа райы

20 тамыз: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +10...+12°С, күндіз +20...+22°С.

21 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 5-10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +23...+25°С.

22 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен 5-10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +9...+11°С, күндіз +25...+27°С.

Алматыдағы ауа райы

20 тамыз: көшпелі бұлтты, таңертең және күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 3-8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +31...+33°С.

21 тамыз: көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +29...+31°С.

22 тамыз: көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +28...+30°С.

Шымкенттегі ауа райы

20 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +35...+37°С.

21 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +35...+37°С.

22 тамыз: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +33...+35°С.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20-22 тамыз аралығында Қазақстанның бірқатар өңірінде нөсер жаңбыр жауып, кей жерлерде ауа температурасы +41°С-қа дейін көтерілетінін хабарлаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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