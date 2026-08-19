Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
Астанадағы ауа райы
20 тамыз: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +10...+12°С, күндіз +20...+22°С.
21 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 5-10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +23...+25°С.
22 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен 5-10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +9...+11°С, күндіз +25...+27°С.
Алматыдағы ауа райы
20 тамыз: көшпелі бұлтты, таңертең және күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 3-8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +31...+33°С.
21 тамыз: көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +29...+31°С.
22 тамыз: көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +28...+30°С.
Шымкенттегі ауа райы
20 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +35...+37°С.
21 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +35...+37°С.
22 тамыз: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +33...+35°С.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20-22 тамыз аралығында Қазақстанның бірқатар өңірінде нөсер жаңбыр жауып, кей жерлерде ауа температурасы +41°С-қа дейін көтерілетінін хабарлаған еді.