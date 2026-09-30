#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
439.37
498.6
5.22
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады: 1–3 қазанға арналған жаңартылған болжам жарияланды

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 14:35 Фото: unsplash
Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкентте жаңбыр жауады, Алматы мен Шымкентте найзағай ойнайды. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 1, 2 және 3 қазанға арналған ауа райы болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанадағы ауа райы болжамы

1 қазан: көшпелі бұлт шығады, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–18 м/с болады. Ауа температурасы түнде +6…+8°C, күндіз +16…+18°C.

2 қазан: көшпелі бұлт шығады, кей уақытта жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +16…+18°C.

3 қазан: көшпелі бұлт шығады, кей уақытта жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +7…+9°C, күндіз +15…+17°C.

Алматыдағы ауа райы болжамы

1 қазан: көшпелі бұлт шығады, кешке қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +24…+26°C.

2 қазан: көшпелі бұлт шығады, түнде және таңертең жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 5–10 м/с, кей уақытта екпіні 15 м/с болады. Ауа температурасы түнде +10…+12°C, күндіз +19…+21°C.

3 қазан: көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 5–10 м/с, кей уақытта екпіні 13 м/с болады. Ауа температурасы түнде +10…+12°C, күндіз +23…+25°C.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

1 қазан: көшпелі бұлт шығады, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Жел солтүстік-шығыстан соғып, оңтүстік-батысқа ауысады. Жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +18…+20°C.

2 қазан: көшпелі бұлт шығады, түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстіктен және оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13 м/с, түнде екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +22…+24°C.

3 қазан: көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Оңтүстіктен және оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13 м/с, түнде екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +26…+28°C.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылғы қазан айының басында күн күрт суытатыны хабарланған еді. Ауа температурасы алғаш рет –6°C-қа дейін төмендеп, жаңбыр аралас қар жауады деп күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
16:06, 19 тамыз 2026
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
Дождь, дожди, осадки
16:42, 25 тамыз 2026
Астана, Алматы және Шымкент бойынша жаңартылған ауа райы болжамы жарияланды
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
15:36, 26 қыркүйек 2026
Найзағай, жаңбыр мен -2 градус үсік: Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба ФТК
19:10, Бүгін
Куламбаева и Жукаев уступили китайским теннисистам на Азиаде-2026
Фото: ATP
18:39, Бүгін
Янник Синнер планирует сыграть на "Мастерсе" в Шанхае
Сборная Узбекистана U-23 вышла в финал Азиатских игр по футболу
18:23, Бүгін
Сборная Узбекистана (U23) не смогла пробиться в финал футбольного турнира Азиады-2026
Пэдди Пимблетт перед выходом в клетку
17:44, Бүгін
"Я вырублю его": Пимблетт уверен в победе над Царукяном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: