Найзағай, жаңбыр мен -2 градус үсік: Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана бойынша ауа райы болжамы
27 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +1+3°С, топырақ бетінде -2°С-қа дейін үсік жүреді, күндіз +13+15°С.
28 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -1-3°С, күндіз +13+15°С.
29 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -1-3°С, күндіз +15+17°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
27 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +23+25°С.
28-29 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын жел 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +21+23°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
27 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын жел 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +12+14°С, күндіз +22+24°С.
28-29 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын жел 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +21+23°С.