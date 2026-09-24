Астанада үсік жүреді, Шымкентте найзағай ойнап, жаңбыр жауады: 25–27 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Астанадағы ауа райы
25 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Таңертең және күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, таңертең және күндіз екпіні 15–20 м/с жетеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°C, күндіз +13…+15°C болады.
26 қыркүйек: көшпелі бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, түнде екпіні 15–20 м/с жетеді. Түнде +4…+6°C, күндіз +11…+13°C болады.
27 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде ауа температурасы 0…+2°C, топырақ бетінде -3°C дейін үсік жүреді. Күндіз +12…+14°C болады.
Алматыдағы ауа райы
25 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде +12…+14°C, күндіз +23…+25°C болады.
26 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде +11…+13°C, күндіз +21…+23°C болады.
27 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде +11…+13°C, күндіз +20…+22°C болады.
Шымкенттегі ауа райы
25 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде +12…+14°C, күндіз +25…+27°C болады.
26 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с жетеді. Түнде +12…+14°C, күндіз +23…+25°C болады.
27 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с жетеді. Түнде +12…+14°C, күндіз +21…+23°C болады.