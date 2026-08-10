Алматы мен Шымкентте найзағай ойнап, жаңбыр жауады: Астанада алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
Астанадағы ауа райы
11 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-шығыстан соққан жел солтүстік-батыс бағытына ауысады, жылдамдығы – 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +36...+38°С қатты ыстық болады.
12 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 7-12 м/с жылдамдықпен жел соғады, түнде екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +27...+29°С болады.
13 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан және шығыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +28...+30°С болады.
Алматыдағы ауа райы
11 тамызда көшпелі бұлтты, күннің екінші жартысында аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +21...+23°С, күндіз +33...+35°С қатты ыстық болады.
12-13 тамызда көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +21...+23°С, күндіз +34...+36°С қатты ыстық болады.
Шымкенттегі ауа райы
11 тамызда көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +38...+40°С қатты ыстық болады.
12-13 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +40...+42°С қатты ыстық болады.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанды аптап ыстықтың жаңа толқыны шарпып, ауа температурасы +44°С-қа дейін көтерілетінін ескерткен еді.