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Қоғам

Алматыдағы Достық даңғылынан басталатын Құрмет көшесі алты күнге жабық

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 09:04 Фото: unsplash
Алматыда Медеу ауданындағы Құрмет көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

AlmatyJoly Telegram арнасындағы мәлімет бойынша, 20 тамыз сағат 08:00-ден 26 тамыз сағат 08:00-ге дейін Достық даңғылынан басталып, тұйыққа тірелетін Құрмет көшесінде көлік қозғалысына шектеу қойылады.

Жол жөндеу жұмыстарына ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 09:04

Сурет: Telegram/AlmatyJoly

Жөндеу жүргізіліп жатқан учаскеде ескерту белгілері және мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық стендтер орнатылады. Сондықтан жол қызметі тұрғындардан маршруттарын алдын ала жоспарлауды сұрайды, – делінген хабарламада.

Бұдан бөлек, 20 тамыздан бастап Алматыдағы Мұратбаев көшесінің бір бөлігінде бірнеше күнге көлік қозғалысы шектелді. Сондай-ақ, Жандосов көшесінде де қозғалысқа шектеулер енгізілді.

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Гүлай Ашекова
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