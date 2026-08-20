Алматыдағы Достық даңғылынан басталатын Құрмет көшесі алты күнге жабық
Фото: unsplash
Алматыда Медеу ауданындағы Құрмет көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
AlmatyJoly Telegram арнасындағы мәлімет бойынша, 20 тамыз сағат 08:00-ден 26 тамыз сағат 08:00-ге дейін Достық даңғылынан басталып, тұйыққа тірелетін Құрмет көшесінде көлік қозғалысына шектеу қойылады.
Жөндеу жүргізіліп жатқан учаскеде ескерту белгілері және мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық стендтер орнатылады. Сондықтан жол қызметі тұрғындардан маршруттарын алдын ала жоспарлауды сұрайды, – делінген хабарламада.
Бұдан бөлек, 20 тамыздан бастап Алматыдағы Мұратбаев көшесінің бір бөлігінде бірнеше күнге көлік қозғалысы шектелді. Сондай-ақ, Жандосов көшесінде де қозғалысқа шектеулер енгізілді.
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