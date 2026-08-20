Қазақстандықтарға тұрғын үйді қайта жекешелендіруге рұқсат берілді: шарттары қандай
Алғашқы жылжымайтын мүлік 2024 жылғы 4 желтоқсанға дейін жекеменшікке рәсімделуі керек. Бұл ретте бұрын алынған пәтердегі немесе үйдегі үлес 50%-дан аспауға тиіс. Үкімет қаулысына сәйкес, аталған санаттағы азаматтар үшін жаңа қағидалар 2026 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалған қазақстандықтар бұрынғыдай мемлекеттік тұрғын үйді тек бір рет жекешелендіре алады.
Сонымен қатар құжатқа енгізілген түзетулер тұрғындарға баспананы 15 жылға дейін бөліп төлеу арқылы сатып алуға мүмкіндік береді.
Тұрғын үй қатынастары басқармасының басшысы Әсем Әлжанова Almaty.tv арнасына негізгі өзгерістер туралы егжей-тегжейлі айтып берді.
"Осыдан бірнеше күн бұрын жекешелендіру қағидаларына өзгерістер енгізілді. Енді 2024 жылғы 4 желтоқсанға дейін мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алған азаматтар оны қайта жекешелендіру үшін әкімдікке өтініш бере алады. Жалпы, мемлекеттік тұрғын үй қорын жекешелендіру шарттары мен талаптары өзгерген жоқ. Жекешелендіру – міндет емес, азаматтардың құқығы. Тұрғын үйді кез келген ыңғайлы уақытта жекешелендіруге болады. Оның үш тетігі бар. Біріншісі – өтеусіз жекешелендіру. Тұрғын үй заңнамасында белгіленген азаматтардың жекелеген санаттары баспананы өтеусіз ала алады. Екіншісі – қалдық құны бойынша толық сатып алу. Үшіншісі – 15 жылға дейін ай сайын белгілі бір соманы төлеп, бөліп сатып алу. Жекешелендіруге арналған құжаттарды электронды немесе қағаз түрінде тапсыруға болады. Электронды өтініш eGov порталы арқылы, ал қағаз құжаттар ХҚКО бөлімшелерінде қабылданады", – деді ол.
Мемлекеттік тұрғын үйді кімдер тегін жекешелендіре алатынына тоқталған Әлжанова тиісті санаттар "Тұрғын үй қатынастары туралы" заңның 13-бабында белгіленгенін айтты.
"Олардың қатарында I және II топтағы мүгедектігі бар адамдар, Семей полигонына қатысты куәлігі бар азаматтар, Арал маңы өңірінде тұратын тұрғындар және басқа да санаттар бар", – деді Тұрғын үй қатынастары басқармасының басшысы.
Бұған дейін Zakon.kz Алматыдағы тұрғын үй нарығына шолу жасап, қалада 9 млн теңгеге пәтер сатып алу мүмкіндігін анықтаған еді.