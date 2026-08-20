ШҚО-да 400-ге жуық стихиялық қоқыс орны жойылды
Стихиялық қоқыс орындарының пайда болуы — аумақтың тазалығына ғана емес, абаттандыру талаптарының сақталуына да қатысты мәселе.
Шығыс Қазақстан облысында "Таза Қазақстан" республикалық акциясы аясында елдімекендер аумағын ретке келтіру бағытындағы жұмыс жалғасуда. Полиция қызметкерлері тұрақты негізде қоқыс жиналған орындарды анықтап, оларды жою бойынша тиісті шаралар қабылдауда. Бүгінде облыс аумағында 442 стихиялық қоқыс орны анықталып, оның 394-і жойылды. Ал жыл басынан бері полиция қызметкерлері қалдықтарды белгіленбеген жерлерге орналастырудың 140 фактісін анықтады.
Анықталған заң бұзушылықтарды жою үшін 388 ұсыну жолданды. Оның 362-сі бойынша тиісті шаралар қабылданып, құрылыс және тұрмыстық қалдықтар арнайы белгіленген орындарға шығарылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда. ШҚО полиция департаменті абаттандыру талаптарының сақталуын бақылап, анықталған әрбір заң бұзушылық бойынша тиісті шаралар қабылдайды.
Тазалық — әр адамның жауапкершілігінен басталады. Қоқысты белгіленбеген жерге тастамау — қоршаған ортаның тазалығы мен өңірдегі тәртіпті сақтауға қосылатын қарапайым әрі маңызды үлес.