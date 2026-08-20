#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
Қоғам

Жарық өшіп, су тоқтаса немесе аула тазаланбаса: алматылықтарға қажетті нөмірлер ұсынылды

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 16:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 20 тамызда қала тұрғындарына сақтап қоюға кеңес берілген пайдалы ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік мәліметінше, алматылықтар күн сайын түрлі коммуналдық мәселелерге тап болады. Олардың қатарында:

  • су немесе электр қуатының өшуі;
  • көшедегі жарықтың істемеуі;
  • ауланың тазаланбауы;
  • жол жөндеу жұмыстарының созылып кетуі;
  • қоғамдық көлікке қатысты мәселелер бар.

Қажет кезде қайда хабарласу керегін іздеп жүрмеу үшін пайдалы байланыс нөмірлері көрсетілген жадынаманы сақтап қоюға кеңес берілді.

Алматылықтар қайда хабарласа алады: күнделікті қажетті байланыс нөмірлері

Бұған дейін, 2026 жылғы 19 тамызда Алматы әуежайының жаңғыртудан кейін өзгеретіні хабарланған еді. Жолаушыларды қандай өзгерістер күтіп тұрғаны және жұмыстардың қашан аяқталатыны туралы қала әкімдігі мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Марапаттау, Тоқаев, БҰҰ Еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі, Тойли Курбанов, ІІ дәрежелі Достық ордені
17:31, Бүгін
Тоқаев Тойли Курбановты "Достық" орденімен марапаттады
Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
11:37, 22 маусым 2026
Алматы әкімдігі: қала мүлкін бүлдіргендерге айыппұл немесе қылмыстық жаза қарастырылған
Бүгін, 2026 жылғы 12 тамызда Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі қала тұрғындарына жағымды жаңалықты хабарлады. Бостандық ауданында алғашқы жаңғыртылған коммуналдық базар ашу жоспарланып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
11:54, 12 тамыз 2026
Алматыда жаңа базар ашылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Kids EXPO Chess Cup 2026
17:46, Бүгін
Шахматисты Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире в Туркменистане
Алекс Волкановски
17:38, Бүгін
Волкановски не исключил завершение карьеры после титульного боя с Евлоевым
Бекасыл Асамбек
17:25, Бүгін
Три победы со счётом 10:0 оформил казахстанский борец Бекасыл Асамбек на чемпионате мира
Михаил Кравец на Кубке Республики Башкортостан
17:14, Бүгін
Тренер "Барыса" рассказал, за счёт чего удалось одержать первую победу на турнире в Уфе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: