Жарық өшіп, су тоқтаса немесе аула тазаланбаса: алматылықтарға қажетті нөмірлер ұсынылды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 20 тамызда қала тұрғындарына сақтап қоюға кеңес берілген пайдалы ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдік мәліметінше, алматылықтар күн сайын түрлі коммуналдық мәселелерге тап болады. Олардың қатарында:
- су немесе электр қуатының өшуі;
- көшедегі жарықтың істемеуі;
- ауланың тазаланбауы;
- жол жөндеу жұмыстарының созылып кетуі;
- қоғамдық көлікке қатысты мәселелер бар.
Қажет кезде қайда хабарласу керегін іздеп жүрмеу үшін пайдалы байланыс нөмірлері көрсетілген жадынаманы сақтап қоюға кеңес берілді.
Алматылықтар қайда хабарласа алады: күнделікті қажетті байланыс нөмірлері
Бұған дейін, 2026 жылғы 19 тамызда Алматы әуежайының жаңғыртудан кейін өзгеретіні хабарланған еді. Жолаушыларды қандай өзгерістер күтіп тұрғаны және жұмыстардың қашан аяқталатыны туралы қала әкімдігі мәлімдеді.
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