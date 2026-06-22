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Қоғам

Алматы әкімдігі: қала мүлкін бүлдіргендерге айыппұл немесе қылмыстық жаза қарастырылған

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Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі қала тұрғындарына маңызды ескерту жасап, бейнеүндеу жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде тараған видеода ер адамның қоқыс жәшігін бірнеше рет теуіп, кейін оны аударып тастағаны көрсетілген. Бұл әрекет вандализм фактісі ретінде тіркелген.

Мамандар қоғамдық мүлікке ұқыпты қарау қажеттігін еске салып, мұндай құқық бұзушылықтар үшін заңда жауапкершілік қарастырылғанын атап өтті.

Қала мүлкін қасақана бүлдіргені үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 147-1-бабына сәйкес 50 айлық есептік көрсеткіш (216 250 теңге) көлемінде айыппұл салу немесе 5-тен 20 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алу жазасы көзделген.

Ал егер әрекет елеулі залал келтірсе, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 202-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік туындайды. Бұл бап бойынша 500-ден 2000 АЕК-ке дейін (2 162 500 – 8 650 000 теңге) айыппұл, қоғамдық жұмыстар, бас бостандығын шектеу немесе екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда 1 АЕК мөлшері 4 325 теңгені құрайды.

Айта кетейік, 2026 жылғы 18 маусымда Ішкі істер министрлігі кең ауқымды рақымшылыққа қатысты мәлімет жариялап, кей азаматтарға айыппұлдардың кешірілетіні және жазалардың қысқартылатыны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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