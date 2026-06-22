Қазақстанда бетті жабуға қатысты шектеу: 10 АЕК-ке дейін айыппұл қарастырылған
Ведомство мәліметінше, бұл талап "Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы" заңның 75-бабының 3-тармағында көзделген.
Аталған нормаға сәйкес, адамның жүзін визуалды түрде тануға кедергі келтіретін киім немесе басқа да заттарды кию құқық бұзушылық болып саналады.
Сонымен қатар, бұл шектеу ауа райына, медициналық көрсеткіштерге, қызметтік міндеттерді орындауға, сондай-ақ спорттық және мәдени іс-шараларға қатысу жағдайларына қолданылмайды.
Жауапкершілік Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-3-бабымен белгіленген. Бірінші рет ескерту беріледі, ал бір жыл ішінде қайталанған жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш (43 250 теңге) көлемінде айыппұл салынады.
ІІМ баспасөз қызметі бұл шектеу тек қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында енгізілгенін атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Алматы тұрғындарына 8,6 млн теңгеге дейін айыппұл немесе қылмыстық жаза қарастырылуы мүмкін жағдайлар туралы ескертілген болатын.