#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

Енді оқушыларға барлық пән бойынша баға қойылатын болады

Оқу-ағарту министрлігі, Шынар Ақпарова, пәндер, бағалау, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 17:26 Сурет: gov.kz
Қазақстанда оқушыларды оқыту нәтижелері барлық пән бойынша бағаланатын болады. Бұл туралы 2026 жылдың 25 тамызында ҚР оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұған дейін жеке бағаланбаған "Цифрлық сауаттылық", "Еңбекке баулу", "Бейнелеу өнері", "Музыка" және "Дене шынықтыру" пәндері бойынша формативтік бағалау жүргізілетінін нақтылады. Аралық бағалау тоқсанына бір рет өткізіледі.

"Бұл пәндер бастауыш білім берудің жалпы мазмұнына кіреді және әр пән баланың белгілі бір білімі мен дағдысын қалыптастырады. Сондықтан оқу бағдарламасында белгіленген нәтижелердің барлық пән бойынша көрініс табуы маңызды", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.

Оның айтуынша, бұл жағдай қосымша жазбаша бақылау жұмыстарын көбейтпейді, керісінше, пәннің ерекшелігіне сәйкес сабақ барысында орындалатын практикалық, шығармашылық, жобалық, зерттеу, спорттық, жеке және командалық жұмыстардың нәтижесіне негізделеді.

Бұған дейін Қазақстанда оқушыларды бағалаудың жаңа форматы енгізілгені, енді ТЖБ деген болмайтыны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Оқу-ағарту министрлігі, Шынар Ақпарова, оқушылар, тоқсандық қорытынды баға
17:41, Бүгін
Министрлік оқушылардың тоқсандық қорытынды бағасы жайлы: Бірыңғай формула бойынша есептеледі
Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок
16:58, 17 тамыз 2026
Бастауыш сынып оқушыларының білімі барлық пән бойынша бағаланады
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
16:56, Бүгін
Қазақстанда 2-4-сынып оқушыларына қатысты жаңа талап енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рамазан Оразов на предматчевой пресс-конференции
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана Оразов близок к возвращению на поле после травмы
Елена Рыбакина после победного матча
18:11, Бүгін
Известный российский тренер Янчук дал Рыбакиной совет отказаться от участия в US Open
Siol International Mountain Bike Challenge 2026
17:53, Бүгін
Казахстан выиграл три медали на международном турнире по маунтинбайку в Малайзии
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг на битве взглядов
17:44, Бүгін
Нурмагомедов провёл битву взглядов с Ядонгом перед боем в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: