#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

ТЖБ болмайды: Қазақстанда оқушыларды бағалаудың жаңа форматы енгізіледі

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 17:02 Фото: akorda.kz
Қазақстанда оқушыларды бағалау форматы өзгереді. Атап айтқанда, аралық бағалау енгізіліп, тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) алынып тасталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 25 тамызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова мәлімдеді.

Оның айтуынша, формативті бағалау оқушының күнделікті оқу үдерісіндегі жетістіктерін көрсетсе, аралық бағалау белгілі бір бөлім аяқталғаннан кейін меңгерілген білім мен дағдыларды қорытындылауға бағытталады.

"Аралық бағалаудың енгізілуіне байланысты бағалау жұмыстарының құрылымы да өзгереді. Жаңартылған тәртіпке сәйкес, тоқсан соңында жеке тоқсандық жиынтық бағалау өткізілмейді. Оқу бөлімдерін меңгеру нәтижелері аралық бағалау арқылы анықталады. Ал тоқсан соңында бұған дейін бағаланған бөлімдерді қайта қамтитын жеке жиынтық жұмыс болмайды", – деп түсіндірді Шынар Ақпарова.

Бірінші вице-министрдің айтуынша, нәтижесінде бір тоқсанда өткізілетін бағалау жұмыстарының саны бір жұмысқа азаяды.

"Бұл білім алушыға түсетін бағалау жүктемесін оңтайландыруға, сондай-ақ педагогтің ТЖБ тапсырмаларын жеке әзірлеуге, өткізуге және тексеруге жұмсайтын уақытын қысқартуға мүмкіндік береді", – деді Шынар Ақпарова.

Спикер аралық бағалаудың тағы бір ерекшелігі оның форматы мен мазмұнына қатысты екенін айтты.

Енді диктант, бақылау жұмысы, шығарма және мазмұндама секілді жазбаша жұмыстар аралық бағалаудың негізгі түрлерінің біріне айналады. Оларды орындауға бір сабақ, яғни 45 минут беріледі.

Бұған дейін Шынар Ақпарова 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2-4-сынып оқушылары жаңаша бағаланатынын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оқу-ағарту министрлігі, Шынар Ақпарова, пәндер, бағалау
17:26, Бүгін
Енді оқушыларға барлық пән бойынша баға қойылатын болады
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
16:39, 05 маусым 2026
Енгізгендер жауап беруі керек: депутат мектептердегі БЖБ мен ТЖБ-ны алып тастау туралы пікір білдірді
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
16:56, Бүгін
Қазақстанда 2-4-сынып оқушыларына қатысты жаңа талап енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рамазан Оразов на предматчевой пресс-конференции
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана Оразов близок к возвращению на поле после травмы
Елена Рыбакина после победного матча
18:11, Бүгін
Известный российский тренер Янчук дал Рыбакиной совет отказаться от участия в US Open
Siol International Mountain Bike Challenge 2026
17:53, Бүгін
Казахстан выиграл три медали на международном турнире по маунтинбайку в Малайзии
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг на битве взглядов
17:44, Бүгін
Нурмагомедов провёл битву взглядов с Ядонгом перед боем в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: