#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

Білім, ғылым, инновация: Тоқаев Қазақстанның стратегиялық бағытын атады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында жаңа Конституцияда білім, ғылым және адам капиталын дамытуға ерекше мән берілгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 14:06 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында жаңа Конституцияда білім, ғылым және адам капиталын дамытуға ерекше мән берілгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент биылғы Тамыз конференциясы елдегі ауқымды өзгерістер кезеңімен тұспа-тұс келгеніне назар аударды.

"Биылғы Тамыз конференциясы еліміздегі ауқымды өзгерістер кезеңіне тұспа-тұс келді. Бәріміз бір ел болып, түбегейлі реформаларды ойдағыдай жүзеге асырдық", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев наурыз айында өткен жалпыұлттық референдум нәтижесінде жаңа Халық Конституциясы қабылданғанын атап өтті. Оның айтуынша, тұтас қоғам қолдаған Ата заң 1 шілдеде күшіне енді.

"Бұл – еліміз үшін маңызы ерекше тарихи оқиға. Бас құжатта тұңғыш рет білім саласына айрықша мән берілді, яғни адам капиталын, білімді, ғылымды, инновацияны дамыту еліміздің стратегиялық бағыты ретінде айқындалды", – деді Президент.

Мемлекет басшысы бұған дейін Тамыз конференциясында мықты мұғалім сапалы ұлттың тірегі екенін айтып, ұстаздардың бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырудағы рөліне тоқталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында Құрылтай сайлауы елдің қоғамдық-саяси өміріне үлкен өзгеріс әкелгенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:12, Бүгін
Құрылтай сайлауы және жаңа саяси мәдениет: Тоқаев маңызды өзгерістерді атады
2026 жылдың 26 тамызында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында сөз сөйлеп, ұстаздар қауымын дәстүрлі жиынның ашылуымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:01, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев білім беру саласындағы басты міндеттерді атады
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
11:40, 15 тамыз 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев: "Мұғалімдердің жаңа толқынын даярлау – айрықша маңызды жұмыс"
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аделина Земс финиширует в эстафете
16:04, Бүгін
Федерация лёгкой атлетики Казахстана отреагировала на жалобу чемпионки Азии Аделины Земс
Рыбакина приняла участие в мероприятии
15:59, Бүгін
Рыбакина приготовила мороженое на мероприятии в Нью-Йорке, где стартует US Open
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
15:41, Бүгін
Стали известны участники LAN-финала чемпионата Казахстана по EA SPORTS FC 26
Мераб Двалишвили
15:27, Бүгін
Двалишвили назвал причину разгромного поражения от Сехудо на RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: