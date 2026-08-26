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Қоғам

Кинолог иттер қылмыскерді қалай ұстайды: мектеп оқушылары қызметтік иттердің жұмысын көрді

Жамбыл облысында есірткі қылмыстарының алдын алуға және өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған &quot;Жастар есірткіге қарсы&quot; акциясы өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:23 Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жамбыл облысында есірткі қылмыстарының алдын алуға және өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған "Жастар есірткіге қарсы" акциясы өтті.

Іс-шара облыстық "Мөлдір бұлақ" оқу-сауықтыру орталығында ұйымдастырылды. Оған Жамбыл облысы Полиция департаментінің Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасы мен Кинологиялық орталығының қызметкерлері, облыстық прокуратура, "Жастар ресурстық орталығы" КММ өкілдері және есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңес мүшелері қатысты.

Жамбыл облысында есірткі қылмыстарының алдын алуға және өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған "Жастар есірткіге қарсы" акциясы өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:23

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Кездесу барысында мамандар мектеп оқушыларына есірткі заттарын қолданудың адам денсаулығына және болашағына тигізетін кері әсері туралы түсіндірді. Сондай-ақ есірткіні насихаттау, жарнамалау, өткізу және таратуға байланысты қылмыстық жауапкершілік жөнінде ақпарат берілді. Тақырыпты оқушыларға кеңінен түсіндіру мақсатында арнайы бейнероликтер көрсетілді.

Жамбыл облысында есірткі қылмыстарының алдын алуға және өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған "Жастар есірткіге қарсы" акциясы өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:23

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Іс-шараның ең қызықты бөлігі қызметтік иттердің көрсетілімі болды. Кинологиялық орталықтың мамандары төрт аяқты көмекшілердің есірткі заттарын анықтау және шартты құқық бұзушыны ұстау кезіндегі дайындықтары мен жұмыс тәсілдерін көрсетті. Оқушылар кинологтардың қызметтік иттермен қалай жұмыс істейтінін өз көздерімен көріп, мамандарға өздерін қызықтырған сұрақтарын қойды.

Жамбыл облысында есірткі қылмыстарының алдын алуға және өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған "Жастар есірткіге қарсы" акциясы өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:23

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Акция соңында оқушылар полицияның қызметтік иттерімен естелік суретке түсті. Бұл кездесу балалар үшін ерекше әсерлі әрі есте қаларлық сәтке айналды.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай профилактикалық іс-шаралар жастардың есірткі қолдану мен таратудың қауіпті салдары туралы білімін арттырып қана қоймай, құқық бұзушылыққа қарсы саналы көзқарас қалыптастыруға ықпал етеді.

Жамбыл облысында есірткі қылмыстарының алдын алуға және өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған "Жастар есірткіге қарсы" акциясы өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 16:23

Сурет: Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Акцияның негізгі мақсаты – жастарға дұрыс таңдау жасаудың маңызын түсіндіру. Өйткені салауатты әрі қауіпсіз болашақ бүгінгі жауапты шешімнен басталады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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