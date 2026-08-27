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Қоғам

Павлодар облысында алимент төлемегендер бәс тігуге 600 млн теңге жұмсаған

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында алимент бойынша берешегі бар 279 азамат құмар ойындар мен букмекерлік бәс тігуге қыруар қаржы жұмсаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2024 жылдан бастап алимент төлемеген борышкерлерге құмар ойындарға қатысуға тыйым салынғанына қарамастан, өңірдің кейбір тұрғындары ойын шоттарын толықтыруды жалғастырған. Прокуратура жүргізген тексеру барысында мұндай шоттарға салынған қаражаттың жалпы сомасы 600 млн теңгеден асқаны анықталды. Бұл туралы Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.

"Бұл ретте шығарылған қаражаттың жалпы сомасы 415 млн теңгені құрады. Анықталған азаматтардың 97-сі алимент төлеуден қасақана жалтарғандар болып шықты", – делінген хабарламада.

Анықталған барлық факті бойынша шаралар қабылданып жатыр. Кінәлілер жауапкершілікке тартылады. Букмекерлік кеңселерге қатысты да тексеру жүргізілді.

Бұған дейін 2026 жылғы 26 тамызда Республикалық тамыз конференциясының пленарлық отырысында Мемлекет басшысы жас ұрпақты рухани дерттер мен теріс түсініктерден қорғау туралы айтқан болатын.

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Гүлай Ашекова
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