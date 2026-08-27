#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Қоғам

Қызметі төмендетіліп, басқа өңірге ауыстырылған: Астанадағы қасбет құлағаннан кейін құтқарушыларға не болды

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 13:23 Фото: Zakon.kz
Астана қаласы ТЖД №9 өрт сөндіру бөлімінің қызметкері Аян Кемпіров 2026 жылғы 27 тамызда фельдшер Ұлдана Мырзуанның қазасына қатысты сотта жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол сот отырысында куәгер ретінде сөз сөйледі. Құтқарушыдан қазіргі қызметі және қайғылы оқиға болған күні атқарған лауазымы сұралды.

"Қазір өрт сөндірушімін, бұған дейін бөлімше командирі болдым", – деді Аян Кемпіров.

Оның қызметі осы оқиғаға байланысты төмендетілді ме деген сұраққа куәгер бұл ақпаратты растады.

Сондай-ақ ол қасбет құлаған кезде оқиға орнына бірге барған әріптестерінің кейінгі тағдыры туралы айтып берді.

"Білмеймін, ештеңе айта алмаймын. Райымбек басқа өңірге ауысты. Нұрсұлтан жұмыс істеп жүр, ол да өрт сөндіруші", – деді куәгер.

Бұған дейін құтқарушылар камераның істен шығуына байланысты оқиғаны видеоға түсіре алмағаны туралы жазған болатынбыз.

26 тамызда сот Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша қорғау тарапының өтінішін қанағаттандырмады.

Сонымен қатар қорғау тарапы судья Меруерт Абаеваны істен шеттетуді талап етті. Сот отырысының басында сотталушының екінші адвокаты Асхат Әлиов процессті кейінге қалдыруды сұрады. Оның айтуынша, іске жақында кіріскендіктен, іс материалдарымен танысып, қорғау ұстанымын айқындап үлгермеген.

Сот бұл өтінішті қанағаттандырмады. Судья адвокаттың сот отырыстарының арасында іс материалдарымен таныса алатынын айтты. Осыдан кейін Әлиов судьяның әрекетіне қарсылық білдіріп, оны сот хаттамасына енгізуді сұрады.

Оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанада Тәуелсіздік даңғылы бойындағы ғимараттың сыртқы кірпіш қаптамасының бір бөлігі құлап, салдарынан қайғылы жағдай орын алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
«Фенербахче» 17 жылдан кейін Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне қайта оралды
13:38, Бүгін
"Фенербахче" 17 жылдан кейін Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне қайта оралды
Қорғау тарапы соттан бірқатар процестік әрекетті орындауды талап етті. Атап айтқанда, Қылмыстық-процестік кодекстің 323-бабына сәйкес, қылмыстық-процестік заңнаманың елеулі бұзушылықтарын жою және қосымша тергеу жүргізу үшін қылмыстық істі прокурорға қайтаруды сұрады. Сонымен қатар қорғаушылар: Жұбаниязованың әрекеті немесе әрекетсіздігі мен болған оқиғаның салдары арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтау бөлігінде тергеудің олқылықтарын жоюды; өтінішхатта көрсетілген мәселелер бойынша қосымша комиссиялық құрылыс-техникалық сараптама жүргізуді; МИБ-тің қаржы-шаруашылық қызметіне қаржы-экономикалық сараптама тағайындауды; ғимаратқа қатысты жобалық, жұмыс және атқарушылық құжаттардың толық топтамасын алдыруды; ғимаратты пайдалануға беру, техникалық және авторлық қадағалауға қатысты құжаттарды сұратуды; 2017 жылдан бері ғимаратқа жүргізілген тексерулер мен анықталған ақаулар туралы құжаттарды алдыруды; Жұбаниязова қызметке кіріскенге дейінгі кезеңдегі МИБ құжаттамасын, сондай-ақ қаржылық-бухгалтерлік құжаттарды сұратуды; бұрынғы МИБ басшысынан Жұбаниязоваға құжаттардың қалай тапсырылғанын анықтауды; 2017 жылдан бері ғимараттағы жарықтар мен бүлінулер туралы білген тұлғаларды анықтауды; Жұбаниязованың МИБ төрағасы болып сайланған нақты күнін және өкілеттігін іс жүзінде атқара бастаған уақытын белгілеуді талап етті. Аталған әрекеттер жүргізілгеннен кейін қорғау тарапы Қылмыстық кодекстің 254-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамының барлық белгілеріне тиісті құқықтық баға беруді сұрады. Сондай-ақ қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қаулыда қылмыстық-процестік заңнаманың нақты қандай елеулі талаптары бұзылғанын және қосымша тергеу барысында қандай мән-жайларды анықтау қажет екенін көрсетуді талап етті. Бұған дейін қорғау тарапы судья Меруерт Абаеваны істі қараудан шеттетуді сұраған болатын. Сот отырысының басында сотталушының екінші адвокаты Асхат Әлімов іске жуырда ғана қосылғанын, сондықтан материалдармен толық танысып, қорғау ұстанымын айқындап үлгермегенін айтып, процесті кейінге қалдыру туралы өтініш білдірді. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырмады. Судья қорғаушының іс материалдарымен сот отырыстарының арасында танысуға мүмкіндігі бар екенін түсіндірді. Осыдан кейін Әлімов судьяның әрекетіне қарсылық білдіріп, оны сот отырысының хаттамасына енгізуді сұрады. Еске салайық, 2026 жылғы 18 тамызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел медициналық жәрдем қызметінің фельдшері Ұдана Мырзуанның қазасына қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қайғылы оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанадағы Тәуелсіздік даңғылында орналасқан тұрғын үй кешенінің қасбетіндегі кірпіш қаптаманың бір бөлігі мен кондиционер құрылғысы опырылып түсіп, бес адам зардап шеккен.
11:49, 26 тамыз 2026
Ұдана Мырзуанның қазасына қатысты сот: айыпталушының қорғаушысы қылмыстық қудалау мәселесін көтерді
судья
16:01, 26 тамыз 2026
Сот Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша қорғау тарапының өтінішін қанағаттандырмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Бүгін
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Бүгін
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Бүгін
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Бүгін
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: