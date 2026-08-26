Сот Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша қорғау тарапының өтінішін қанағаттандырмады
Судьяның айтуынша, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 323 және 344-баптарын басшылыққа ала отырып, сот сотталушы Жұбаниязованың адвокаты Исламбекұлының қылмыстық істі прокурорға жолдау туралы өтінішін қанағаттандырудан бас тартқан.
Ол Қылмыстық-процестік кодекстің 323-бабына сәйкес, істі прокурорға қайтару сотқа дейінгі тергеп-тексерудегі олқылықтардың орнын толтыруға байланысты болмауы керек екенін түсіндірді.
"Қорғау тарапының бірқатар сот сараптамасын тағайындау, куәлардан жауап алу, сондай-ақ қосымша мәліметтерді талап ету қажеттілігі туралы уәждері басты сот талқылауы барысында қаралуы мүмкін. Бұл қаулы түпкілікті болып табылады. Қаулымен келіспеген жағдайда қорғау тарапы өз уәждерін соттың түпкілікті шешіміне қатысты апелляциялық шағымда, ал прокурор апелляциялық өтінішхатта келтіре алады", – деді судья.
2026 жылғы 18 тамызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел жәрдем қызметінің фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза болуына қатысты істі қарау басталған болатын.
Бұған дейін Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша айыпталушының қорғау тарапы бірқатар заң бұзушылық болғанын айтып, өтініш білдіргені хабарланған.
Сонымен қатар қорғау тарапы судья Меруерт Абаеваға қарсылық білдіруді талап етті. Сот отырысының басында сотталушының екінші адвокаты Асхат Әлипов іске жақында ғана кіріскенін және іс материалдарымен танысып, қорғау ұстанымын анықтап үлгермегенін айтып, процесті кейінге қалдыруды сұрады. Сот бұл өтінішті қанағаттандырмады. Сот қорғаушының сот отырыстары арасында іс материалдарымен таныса алатынын айтты. Осыдан кейін Әлипов судьяның әрекетіне қарсылық білдіріп, оны сот отырысының хаттамасына енгізуді сұрады.
Оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанада Тәуелсіздік даңғылында тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасының бір бөлігі мен кондиционер қондырғысының қасбеттен құлауы салдарынан бес адам зардап шеккен.