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Қоғам

"102 немесе 111 нөміріне хабарласыңыз": 1 қыркүйек қарсаңында ІІМ ата-аналар мен ұстаздарға үндеу жасады

1 қыркүйек қарсаңында ІІМ ата-аналар мен ұстаздарға үндеу жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 13:14 Сурет: polisia.kz
Қазақстанда жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды. Осыған байланысты бүгін, 2026 жылғы 27 тамызда, ҚР Ішкі істер министрлігі (ІІМ) ата-аналарға, оқушылар мен педагогтерге маңызды ескерту жасап, бірқатар кеңес берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ Әкімшілік полиция комитеті басқарма бастығының орынбасары Ақтоты Боранова:

"Балалардың қауіпсіздігі – біздің ортақ басымдығымыз. Оқу жылы басталғанда балалар үйден тыс жерде көбірек уақыт өткізеді, мектепке өз бетінше барады, түрлі секциялар мен үйірмелерге қатысады. Сондықтан жолдағы қауіпсіздіктің қарапайым ережелерін тағы бір рет еске салу маңызды", – деді.

Оның айтуынша, жаңа оқу жылы қарсаңында, 1 қыркүйекке дейін барлық мектеп жол қозғалысы қауіпсіздігі тұрғысынан тексерілген. Сондай-ақ балаларды тасымалдауға арналған барлық автобустың жағдайы қаралған. Анықталған кемшіліктер бойынша тиісті нұсқамалар беріліп, оларды оқу жылы басталғанға дейін жою қамтамасыз етіледі.

"ІІМ жолдан өту кезінде жаяу жүргіншілерге арналған рұқсат етілген орындарды ғана пайдалануды еске салады. Телефон мен құлаққапты алып қойып, мұқият болыңыздар. Велосипед, мопед және электр самокаттарын пайдаланған кезде жол қозғалысы ережелерін міндетті түрде сақтаңыздар", – деді Ақтоты Боранова.

ІІМ ата-аналарға үндеу жасады

Ведомство өкілі ата-аналарға да бірқатар кеңес берді.

"Балаңыздың қайда жүргенін, кіммен араласатынын және неге қызығатынын біліп отырыңыз. Балаларыңызбен жиі сөйлесіңіздер. Ең маңыздысы – қиын жағдайға тап болған кезде баланың сізден көмек сұрауға қорықпауы. Егер балаға қауіп төніп тұрса, 102 нөміріне қоңырау шалыңыз немесе 111 байланыс орталығына хабарласыңыз", – деді ол.

Министрлік өкілінің айтуынша, Ішкі істер министрлігі жаңа оқу жылы әр бала үшін қауіпсіз өтуі үшін қажетті шаралардың барлығын қабылдап жатыр.

"Біздің ортақ міндетіміз – қауіптің алдын алу ғана емес, балаларды оны дер кезінде танып, қажет кезде көмек сұрауға үйрету. Балаларды қорғаңыздар", – деп қорытындылады Ақтоты Боранова.

Бұған дейін 2026 жылғы 24 тамызда Қазақстанда жаңа оқу жылы қарсаңында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілгені хабарланған болатын. Осыған байланысты ІІМ қазақстандықтарға шұғыл үндеу жасаған.

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