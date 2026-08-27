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Қоғам

27 тамыз кешінен бастап Алматыдағы ірі көшелердің бірінде қозғалыс сызбасы өзгереді

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Алматыда Жандосов көшесінің бір бөлігінде жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша реверсивті қозғалыс енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін AlmatyJoly Telegram-арнасында мәлімдеді.

"Жандосов көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. 2026 жылғы 27 тамыз сағат 22:00-ден 30 тамыз сағат 06:00-ге дейін қала шекарасынан Дәулеткерей көшесіне дейінгі аралықта реверсивті қозғалыс ұйымдастырылады", – делінген хабарламада.

Жауапты мекеме аталған учаскеде жол қозғалысы толық тоқтатылмайтынын атап өтті.

Жүргізушілерден уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарап, жылдамдық режимін және уақытша жол белгілерінің талаптарын сақтау сұралды.

"Ауа райы жағдайына және өндірістік қажеттілікке қарай жөндеу жұмыстарының мерзімі өзгеруі мүмкін", – деп ескертті AlmatyJoly өкілдері.

Бұған дейін Төле би көшесін қала шекарасына дейін ұзарту жұмыстарына байланысты Әшімов көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектелетіні хабарланған еді. 2026 жылғы 26 тамыздан 1 қыркүйекке дейін Әшімов көшесінің Құлыбеков көшесінен Машан көшесіне дейінгі бөлігі күн сайын сағат 00:00-ден 05:00-ге дейін жабылады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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