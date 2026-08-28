#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.3
538.07
5.41
Қоғам

Әлеуметтік мемлекет ретінде азаматтардың әлеуетін арттыруға әрдайым баса мән береміз – Президент

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
Әлеуметтік мемлекет ретінде Қазақстан азаматтардың әлеуетін арттыруға әрдайым баса мән береді. Бұл туралы Президент мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан ұзақмерзімді пайдасы бар стратегиялық маңызды жобаларды қаржыландыру жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа Ұлттық қордан да қаражат бөлу көзделген.

Президент Ұлттық қор қаражаты мақсатсыз жұмсалмайтынын атап өтті. Оның сөзінше, кез келген қордың, әсіресе Ұлттық қордың тиімділігі келер ұрпақтың игілігі жолындағы нақты нәтижемен өлшенуі тиіс.

Мемлекет басшысы Ұлттық қордың пайдасын балалар қазірдің өзінде көріп отырғанын айтты. Олардың есепшоттарына қомақты қаражат аударылып жатыр. Сонымен қатар алдағы уақытта өскелең ұрпаққа қызмет ететін заманауи әрі сапалы инфрақұрылымды дамыту қажеттігіне назар аударылды, деп айтты Президент.

Бұл жұмыстар Қазақстанның алдағы ондаған жылдар, тіпті ғасырлар бойы дамуына берік негіз қалыптастыруға бағытталған. Президент бұл мәселеге Қазақстан халқына арналған алдағы Жолдауында кеңірек тоқталатынын айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
11:50, Бүгін
Президент 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне тыйым салуды қолдады
Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане
16:20, 08 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Алматы мен Алматы облысындағы туризм әлеуетіне тоқталды
Аймақтар өз бюджетін мұқият жоспарлап, табысын арттыруға баса мән беруге тиіс – Тоқаев
13:11, 12 наурыз 2026
Аймақтар өз бюджетін мұқият жоспарлап, табысын арттыруға баса мән беруге тиіс – Тоқаев
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Талгат Орынбасар
12:52, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Орынбасар потерпел сенсационное поражение на Grand Slam в Лозанне
&quot;Еврокубках не за горами&quot;: Тимур Турлов сделал заявление после возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
12:46, Бүгін
"Еврокубках не за горами": Тимур Турлов сделал заявление после возвращения "Шахтёра" в КПЛ
Кенжебек может пропустить матч &quot;Ахмата&quot; против &quot;Крыльев Советов&quot; из-за травмы
12:20, Бүгін
Кенжебек может пропустить матч "Ахмата" против "Крыльев Советов" из-за травмы
Женская сборная Казахстана по регби-7
12:03, Бүгін
Казахстан огласил заявку на Азиатскую серию по регби-7 среди женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: