Президент 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне тыйым салуды қолдады
Президент өскелең ұрпақтың қолайлы әрі қауіпсіз ортада өмір сүруі үшін барлық жағдай жасалуға тиіс екенін атап өтті.
"Осы орайда Үкімет 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне заң арқылы тыйым салуды ұсынып отыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы бұл мәселеге таяуда өткен Тамыз конференциясында арнайы тоқталғанын еске салды. Оның айтуынша, мұндай шара қазір әлемнің көптеген елінде қабылданып жатыр.
"Мен мұны қолдаймын. Осы жұмысқа баса назар аудару қажет деп санаймын", – деді Президент.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев тиісті заң қабылданған жағдайда оны толыққанды жүзеге асыру тетіктерін алдын ала ойластыру қажеттігіне назар аударды.
"Себебі қауқарсыз заң ешкімге қажет емес", – деді Мемлекет басшысы.
Президент энергетика саласының технологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етуге және баламалы энергия көздерін дамытуға мүмкіндік беретін заң жобаларын да жедел қарастыру маңызды екенін айтты.
Бұдан бөлек, Қасым-Жомарт Тоқаев онлайн-платформалар мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заңдарға айрықша назар аударуды тапсырды. Оның айтуынша, ақпарат кеңістігінде азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қосымша шаралар қабылдау қажет.