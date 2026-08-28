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Қоғам

Президент: Құрылтайдың бірінші шақырылымы – ел дамуының жаңа белесі

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 12:16 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың бірінші шақырылымының ел дамуындағы маңызына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы халық Құрылтай депутаттарына зор сенім артып отырғанын атап өтті. Енді бұл сенімді ақтап, қоғамға пайдасы тиетін жұмыстарды атқару қажет екенін айтты.

Президенттің айтуынша, Құрылтай қабылдайтын әрбір шешім елдің тағдыры мен мемлекеттің болашағына тікелей ықпал етеді. Сондықтан депутаттардың әр қадамы байыппен жасалып, жеке бастың емес, елдің мүддесі басты орында тұруы керек.

"Құрылтайдың бірінші шақырылымы – ел дамуының жаңа белесі. Халық сіздерге зор сенім артып отыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Құрылтай мемлекет пен халықтың арасында дәнекер болып, ұлтты ортақ іске жұмылдыруы қажет екенін жеткізді.

Ол Қазақстан парламентаризмін дамытуға елеулі үлес қосқан заңғар жазушы Әбіш Кекілбаевтың "Ең басты игілік – бірлік" деген сөзін мысалға келтірді.

Президент елдің бүгінгі жетістіктері берекелі бірліктің арқасында мүмкін болғанын атап өтті. Оның айтуынша, ауызбіршілік сақталған жағдайда Қазақстан алдағы уақытта да талай белесті бағындырып, алдына қойған мақсаттарына жете алады.

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Гүлай Ашекова
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