Президент Құрылтайдың бірінші сессиясын шақыру туралы Жарлыққа қол қойды
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 тамызда бірінші сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының алғашқы сессиясын шақыру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарлықтың мәтіні Ақорданың ресми сайтында жарияланды.
"Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабының 2-тармағына сәйкес бірінші сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясы 2026 жылғы 28 тамызда сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылсын", – делінген Президент қол қойған Жарлықта.
Құжатқа сәйкес, Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
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