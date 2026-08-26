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Президент Құрылтайдың бірінші сессиясын шақыру туралы Жарлыққа қол қойды

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 09:32 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 тамызда бірінші сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының алғашқы сессиясын шақыру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарлықтың мәтіні Ақорданың ресми сайтында жарияланды.

"Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабының 2-тармағына сәйкес бірінші сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясы 2026 жылғы 28 тамызда сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылсын", – делінген Президент қол қойған Жарлықта.

Құжатқа сәйкес, Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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