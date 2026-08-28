#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.3
538.07
5.41
Қоғам

Қазақстандықтарға Малайзияға кіру кезіндегі қиындықтар мен депортация қаупі ескертілді

Қазақстандықтарға Малайзияға кіру кезіндегі қиындықтар мен депортация қаупі ескертілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 16:13 Сурет: pixabay
Бүгін, 2026 жылғы 28 тамызда Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің (СІМ) ресми өкілі Жанболат Үсенов Малайзияға баруды жоспарлап отырған азаматтарға маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, соңғы уақытта визасыз режим талаптарын сақтамауына байланысты Қазақстан азаматтарының Малайзияға кіруіне рұқсат бермеу жағдайлары жиілеген.

"Қазақстан Республикасының азаматтары Малайзияға туристік мақсатта немесе қысқа мерзімді іссапар аясында барған жағдайда 30 күнге дейін визасыз бола алады. Сонымен қатар жекелеген азаматтар бұл режимнің талаптарын бұзып, елге ұзақ уақытқа немесе басқа мақсаттармен, соның ішінде қысқа мерзімді оқу курстарына қатысу немесе емделу үшін кіріп жатыр", – деп жазды Жанболат Үсенов өзінің Telegram-арнасында.

Оның сөзінше, елде болудың 30 күндік мерзімін айналып өту үшін "визаран" (visa run) деп аталатын тәсіл қолданылады. Яғни азамат қысқа уақытқа көрші мемлекетке шығып, кейін 30 күндік мерзімді қайта бастау мақсатында Малайзияға дереу қайтып келеді.

"Мұндай тәсіл елде болу мерзімін ұзарту ретінде қарастырылады және Малайзияның иммиграциялық заңнамасын бұзу болып саналады. Сонымен қатар бұл елге қайта кіруге кепілдік бермейді", – деді ол.

СІМ ресми өкілі биыл Малайзия билігі шекаралық бақылауды күшейткенін атап өтті.

"Шетел азаматын ел аумағына кіргізу туралы шешімді Малайзияның иммиграциялық органдары паспорттық бақылаудан өту кезінде тікелей қабылдайды. "Визаран" жасауға әрекеттенген азамат ұсталып, әуежайдағы шетелдіктерді уақытша ұстау жөніндегі иммиграциялық орталыққа жеткізілуі және кейін Малайзиядан депортациялануы мүмкін", – деп ескертті Жанболат Үсенов.

Осыған байланысты СІМ қазақстандықтарды визасыз болудың белгіленген мерзімі мен талаптарын қатаң сақтауға, иммиграциялық талаптарды алдын ала нақтылауға және сапар мақсатын ескеруге шақырды.

"Иммиграциялық бақылаудан өту кезінде сапардың нақты мақсатын көрсету және елден заңды түрде шығу мерзімі шегінде алдын ала сатып алынған әуе билеттерін, сондай-ақ сапардың мақсатын, тұратын жерін және болжамды болу мерзімін растайтын құжаттарды міндетті түрде өзіңізбен бірге алып жүру қажет", – деді СІМ өкілі.

Сондай-ақ шетелге балаларымен бірге тіл үйрену және басқа да білім беру бағдарламаларына қатысу үшін шығатын азаматтарға ерекше назар аударылды. Мұндай бағдарламаларға қатысу үшін тиісті рұқсаттарды рәсімдеу талап етілуі мүмкін.

Бұған дейін Қазақстан СІМ-нің ресми өкілі Непал мен Қытай шекарасындағы табиғи апат болған аймақта Қазақстанның екі азаматшасын іздеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Бүгін, 2026 жылғы 28 тамызда Құрылтайдың алғашқы сессиясында Президент Үкімет пен Құрылтайдың алдағы жұмысының бірқатар маңызды бағытын айқындады. Сарапшы Zakon.kz тілшісіне e-Parliament жүйесін енгізудің және Қазақстанға жаңа технологияларды тартудың маңызы туралы айтып берді.
16:56, Бүгін
Қазақстанның цифрлық трансформациясы саяси-институционалдық деңгейге көтерілді - сарапшы
Ведомствоның мәліметінше, СІМ қазақстандықтарды Вьетнамға бару алдында елдегі жағдайға қатысты ақпаратты мұқият тексеруге, қауіпсіздік талаптарын сақтауға және ресми ескертулермен алдын ала танысуға шақырды.
11:28, 19 маусым 2026
СІМ Вьетнамға сапар жоспарлаған қазақстандықтарға жедел ескерту жасады
Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля
16:24, 20 мамыр 2026
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Ресейге баруды жоспарлаған азаматтарға үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Кирилл Ляпунов перед товарищеским матчем
18:41, Бүгін
"Барыс" по буллитам уступил клубу ВХЛ на турнире в Санкт-Петербурге
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:23, Бүгін
Волкановски ответил на предложение Махачева приехать в Дагестан
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
17:50, Бүгін
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
Дмитрий Бивол
17:40, Бүгін
Стала известна потенциальная дата боя Дмитрия Бивола и Каллума Смита за пояс WBO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: