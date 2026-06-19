#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

СІМ Вьетнамға сапар жоспарлаған қазақстандықтарға жедел ескерту жасады

Ведомствоның мәліметінше, СІМ қазақстандықтарды Вьетнамға бару алдында елдегі жағдайға қатысты ақпаратты мұқият тексеруге, қауіпсіздік талаптарын сақтауға және ресми ескертулермен алдын ала танысуға шақырды., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 11:28 Сурет: pixabay
2026 жылғы 19 маусымда Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі (СІМ) маңызды мәлімдеме жасады. Хабарлама Вьетнамға сапарлауды жоспарлап отырған азаматтарға бағытталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, СІМ қазақстандықтарды Вьетнамға бару алдында елдегі жағдайға қатысты ақпаратты мұқият тексеруге, қауіпсіздік талаптарын сақтауға және ресми ескертулермен алдын ала танысуға шақырды.

Вьетнам тарапының мәліметінше, аталған жүйе шетел азаматтарына Вьетнамға сапар алдында қажетті ақпаратты онлайн режимде алдын ала ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде шекаралық бақылаудан өту уақытын қысқартуға және әуежайлардағы жолаушылар ағынын оңтайландыруға бағытталған.

PAI жүйесі қазіргі уақытта Таншоннят халықаралық әуежайында пилоттық режимде жұмыс істейді және алдағы уақытта Вьетнамның Нойбай, Дананг, Камрань және Фукуок халықаралық әуежайларында, сондай-ақ мемлекеттік шекарадағы басқа да өткізу пункттерінде кезең-кезеңімен енгізу жоспарлануда.

Бұл ретте, PAI жүйесі Вьетнамға кіру үшін міндетті талап болып табылмайтынын және виза рәсімдеу функциясын атқармайтынын атап өткен жөн. Жүйе тек сапар туралы ақпаратты алдын ала ұсынуға арналған.

Вьетнам билігі шетел азаматтарына тіркелуді тек ресми портал – prearrival.immigration.gov.vn арқылы жүзеге асыруды және жалған интернет-ресурстардан сақ болуды ұсынады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР СІМ, Қазақстан, Авраам келісімдері, мәлімдеме
18:00, 07 қараша 2025
СІМ Қазақстанның Авраам келісімдеріне қосылуына байланысты мәлімдеме жасады
Қазақстан СІМ Иран мен Израильдегі қазақстандықтарға қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті
19:28, 19 маусым 2025
Қазақстан СІМ Иран мен Израильдегі қазақстандықтарға қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті
Үндістан мен Пәкістан арасындағы қақтығыс: Қазақстанның СІМ мәлімдеме жасады
21:00, 08 мамыр 2025
Үндістан мен Пәкістан арасындағы қақтығыс: Қазақстанның СІМ мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Абылайхан Жусупов
11:58, Бүгін
Чемпион мира Жусупов оформил разгром против узбека Болтаева и гарантировал медаль на ЭКМ
Иржи Прохазка
11:50, Бүгін
Бой бывшего чемпиона Прохазки и Косты находится в разработке на UFC 330
Больше остальных разочаровал Магжан Шамшадин...
11:29, Бүгін
Почему казахстанские дзюдоисты провалили первый день Grand Slam в Монголии: доказательство
Дзюдоистка из Казахстана Буркеева не будет бороться за медаль на Grand Slam в Улан-Баторе
11:23, Бүгін
Дзюдоистка из Казахстана Буркеева не будет бороться за медаль на Grand Slam в Улан-Баторе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: