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Оқиғалар

ІІМ қазақстандықтарға ескерту жасады: бұл қателік баланың өміріне қауіп төндіруі мүмкін

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 15:16 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 2026 жылғы 13 шілдеде азаматтарға маңызды ескерту жасап, балаларды жазатайым оқиғалардан қорғау жолдарын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, жаз мезгілінде балалардың терезеден құлау қаупі айтарлықтай артады.

"Осыған байланысты полиция ата-аналар мен заңды өкілдерді қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады. Көптеген ата-ана масаға қарсы торды сенімді қорғаныс деп қателеседі. Алайда ол баланың салмағын көтере алмайды. Егер бала торға сүйенсе, ол баламен бірге құлап кетуі мүмкін", – деп мәлімдеді ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Министрлік әрбір ата-ана төмендегі төрт маңызды ережені есте сақтауы керектігін еске салды:

  • бөлмеде кішкентай бала болса, терезені қараусыз ашық қалдырмаңыз. Бірнеше секундтық салғырттықтың өзі орны толмас қайғыға әкелуі мүмкін;
  • терезелерге бала өздігінен аша алмайтын арнайы құлыптар немесе шектеуіштер орнатыңыз;
  • баланың терезе алдына шығып кетуіне жол бермеу үшін жиһазды терезенің жанына қоймаңыз;
  • егер баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер тиісінше орындалмай, соның салдарынан оның денсаулығына зиян келсе, ата-аналар немесе заңды өкілдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Еске салайық, 2026 жылғы 11 мамырда Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарға балалардың терезеден құлап кетуінің алдын алу жөнінде арнайы жадынама жариялаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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