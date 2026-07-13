13 шілдегі сауда қорытындысы: доллар бағамы күрт өсті
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 13 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-дағы күндізгі шетел валюталары саудасы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 477,11 теңгені құрап, бірден 8,94 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,18 теңгеге дейін көтерілді (+0,12 теңге).
Қытай юанінің бағамы 70,41 теңгені құрады (+1,94 теңге).
Ал айырбастау пункттерінде:
- доллар 471,8–474,6 теңгеден сатып алынып, 474,6 теңгеден сатылды;
- еуро 540,8–546,3 теңге аралығында саудаланды;
- рубльдің бағамы 5,81–5,96 теңге болды.
Сонымен қатар, 13 шілдегі сауда-саттық барысында әлемдік мұнай бағасы да өсті.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 4,08%-ға қымбаттап, барреліне 79,11 АҚШ долларына жетті.
Ал WTI маркалы мұнай бағасы 4,11%-ға өсіп, барреліне 74,36 АҚШ долларын құрады.
Еске салсақ, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 464,71 теңге, еуроны – 531,26 теңге, рубльді 6,05 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
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