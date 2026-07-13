#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.71
531.26
6.05
Қаржы

13 шілдегі сауда қорытындысы: доллар бағамы күрт өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 15:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 13 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-дағы күндізгі шетел валюталары саудасы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 477,11 теңгені құрап, бірден 8,94 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,18 теңгеге дейін көтерілді (+0,12 теңге).

Қытай юанінің бағамы 70,41 теңгені құрады (+1,94 теңге).

Ал айырбастау пункттерінде:

  • доллар 471,8–474,6 теңгеден сатып алынып, 474,6 теңгеден сатылды;
  • еуро 540,8–546,3 теңге аралығында саудаланды;
  • рубльдің бағамы 5,81–5,96 теңге болды.

Сонымен қатар, 13 шілдегі сауда-саттық барысында әлемдік мұнай бағасы да өсті.

Brent маркалы мұнай фьючерстері 4,08%-ға қымбаттап, барреліне 79,11 АҚШ долларына жетті.

Ал WTI маркалы мұнай бағасы 4,11%-ға өсіп, барреліне 74,36 АҚШ долларын құрады.

Еске салсақ, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 464,71 теңге, еуроны – 531,26 теңге, рубльді 6,05 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды
16:36, Бүгін
Алматы тұрғындарына 14–15 шілдеде сақ болу ескертілді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами
16:24, 01 шілде 2026
Доллар бағамы 1 шілдегі сауда-саттықта тағы төмендеді
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:40, 04 наурыз 2026
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
17:04, Бүгін
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
Едиге Нургожа
16:45, Бүгін
Казахстанец Нургожа проиграл боксёру из Узбекистана и стал бронзовым призёром ЧА
Адиль Асканбай
16:13, Бүгін
Боксёр из Казахстана Адиль Асканбай победил кыргыза и вышел в финал ЧА среди молодёжи
&quot;Атырау&quot; близок к подписанию вингера Пантелича
16:00, Бүгін
"Атырау" близок к подписанию вингера Пантелича
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: