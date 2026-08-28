Алматыда біржақты көше бойындағы қозғалыс 18 қыркүйекке дейін тоқтатылады
2026 жылы 31 тамыз бен 14 қыркүйек аралығында Алматының Алмалы ауданында салынып жатқан "Шевченко-Байзақов" тұрғын үй кешеніне жылу, су құбыры және су бұру желілерін тарту жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы қалалық Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының өкілдері айтты.
Осыған байланысты Байзақов көшесінің Жамбыл көшесінен Шевченко көшесіне дейінгі бөлігінде автокөлік қозғалысы ішінара шектеледі. Жүргізушілерден уақытша шектеуді ескеріп, жүру бағытын алдын ала жоспарлау сұралады.
Жұмыс үш учаскеде жүргізіледі. Жылу жүйесі Жамбыл көшесі, 168а мекенжайындағы қосылу нүктесінен салынып жатқан ғимаратқа дейін тартылады. Су құбыры және су бұру желілері Байзақов көшесі, 232 мекенжайындағы қосылу нүктелерінен нысанға дейін жүргізіледі.
Инженерлік желілерді тарту жұмыстарын Qazaq Stroy компаниясы жүзеге асырады. Жоба аясында кәріз желілерін монтаждау және кейіннен аумақты көркейту жұмыстары да қарастырылған. Барлық жұмысты 2026 жылы 18 қыркүйекке дейін аяқтау жоспарланып отыр.
Тұрғындар мен жүргізушілерден уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарау, жүріп-тұру бағытын жоспарлау кезінде шектеуді ескеру және жұмыс жүргізіліп жатқан аумаққа жақын жерде қауіпсіздік шараларын сақтау сұралады.