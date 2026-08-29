#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

2026 жылы Қазақстан жолдарындағы өлім-жітім азая бастады

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2026 10:37 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың жеті айында Қазақстанда жол-көлік оқиғаларынан қаза тапқандар саны 16% азайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар жол-көлік оқиғаларының жалпы саны 4%, жарақат алғандар саны 6% азайған.

Үкіметтің мәліметінше, бүгінде жолдарда 31 мыңнан астам автоматты бейнебақылау және құқық бұзушылықтарды тіркеу жүйесі жұмыс істейді. Олардың көмегімен 5,7 млн құқық бұзушылықтың жолы кесілген.

"Заң және тәртіп" қағидатын іске асыру құқық қорғау жүйесін құқық бұзушылықтарға ден қоюдан оларды алдын алуға біртіндеп бағыттап келеді. Цифрлық құралдар мен профилактикалық шаралар қоғамдық кеңістіктердегі қауіпсіздікті арттырып, азаматтардың құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді", – делінген ҚР Үкіметінің хабарламасында.

Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 28 тамызда Алматыда жаппай жол апаты болғанын хабарлаған едік. Алдын ала мәлімет бойынша, саз балшық тиелген Sinotruk жүк көлігінің жүргізушісінің тежегіші істен шыққан, салдарынан ол бірнеше жеңіл көлікпен соқтығысқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы мен Алматы облысының шекарасында жаяу жүргіншіні көлік қағып өлтірді
11:01, Бүгін
Алматы мен Алматы облысының шекарасында жаяу жүргіншіні көлік қағып өлтірді
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
17:45, 03 шілде 2026
Қазақстанда жол апаты салдарынан қаза тапқандар саны 20% азайды
Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище
09:14, 21 мамыр 2025
ІІМ: Жыл басынан бері 190-ға жуық мал ұрысы ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
15:14, Бүгін
С улыбкой на лице: Елена Рыбакина "светится" на кортах US Open
Адилет Алмат
14:36, Бүгін
Чемпион Азии Алмат потерпел поражение от азербайджанца Раджабали на турнире в Швейцарии
Мириам Буткерайт
14:24, Бүгін
Grand Slam в Лозанне: финалистка ОИ Буткерайт удосрочила казахстанкую дзюдоистку Асхат
Хамзат Чимаев
14:15, Бүгін
"Полутяжёлый дивизион не для него": Коста о возможном титульном бое с Чимаевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: