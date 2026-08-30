Қазақстанда Шахтер күні аталып өтіп жатыр
Еліміздің тау-кен өндіру саласында 145 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Оның ішінде Қарағанды, Павлодар және Абай облыстарындағы көмір өндіруші компанияларда 32 мыңнан астам адам еңбек етеді.
Мемлекет шахтерлерді әлеуметтік қолдауға, еңбек қауіпсіздігін күшейтуге және өндірісті жаңғыртуға бағытталған шараларды жүзеге асырып келеді.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап шахтерлерге жасына және еңбек өтіліне байланысты бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдері 10%-ға арттырылды.
Сонымен қатар 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін азаматтарға арнаулы әлеуметтік төлем енгізілді. Оны 55 жасқа толған және кемінде 84 ай міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасын төлеген мамандар алады.
Кәсіпорындардың ұжымдық шарттарында да қосымша әлеуметтік кепілдіктер қарастырылған. Олардың қатарында зиянды еңбек жағдайы үшін үстемеақы мен өтемақы, қосымша демалыс және басқа да жеңілдіктер бар.
Сала ардагерлеріне де әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Қазір олардың саны 13 мыңнан асады. Олардың 400-ден астамы "Шахтер даңқы" белгісінің толық кавалері.
Шахталардағы еңбек қауіпсіздігін арттыру бағытында да жұмыстар жүргізіліп жатыр. 55 шахта мен кенішті тексеру нәтижесінде қызметкерлердің орналасқан жерін анықтау және іздеу жүйелерін енгізуді немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік құралдарын жаңғыртуды қажет ететін 10 нысан анықталған.
Үш компаниямен инвестиция бөлу туралы келісім жасалған. Тағы бес компания қажетті техникалық шешімдер мен жабдық жеткізушілерін анықтап жатыр.
Бұдан бөлек, тау-кен металлургия кешеніндегі жаңғыртуды қажет ететін 50 ірі кәсіпорынның тізімі жасалған. Бүгінде сала кәсіпорындарында өндірісті жаңғыртуға, техникалық жағдайды жақсартуға және өндіріс көлемін арттыруға бағытталған жұмыстар жүргізілуде.
Бұл мақсаттарға салынған инвестиция көлемі 530 млрд теңгеден асты.