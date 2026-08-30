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Қоғам

Израиль премьерінің ұлы АҚШ-тан шұғыл эвакуацияланды

Израиль премьерінің ұлы АҚШ-тан шұғыл эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 13:45 Сурет: pixabay
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың ұлы Яирге Иран тарапынан өміріне қауіп төнгендіктен, оны АҚШ-тан Израильге шұғыл эвакуациялаған. Бұл ақпаратты Израильдің Шин Бет қауіпсіздік қызметі растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, жағдайды бағалағаннан кейін Яир Нетаньяхуды қасында жүрген қауіпсіздік қызметкерлерімен бірге Флоридадан шұғыл түрде алып кету туралы шешім қабылданған.

Бұған дейін Newsmax АҚШ құқық қорғау органдарындағы дереккөзге сілтеме жасап, Израиль барлауы премьер-министрдің ұлына қастандық жасау мақсатында Иран ұйымдастырған деген болжамды жоспарды анықтағанын хабарлаған. Басылымның мәліметінше, Иран агенттері Майами маңында болып, Яирдің тұрғылықты жері мен жүріп-тұруын бақылаған.

Яир Нетаньяхуға тұрған жерінен дереу кету тапсырылған. Ол жеке заттарын алмай кеткен, кейін Израильге оралған, деп жазады The Jerusalem Post.

Бұған дейін Биньямин Нетаньяху Иран ұлдарының біріне қастандық жасауға әрекеттенгенін айтқан. Алайда оның қай ұлы екенін нақтыламаған.

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Айдос Қали
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