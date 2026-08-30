Израиль премьерінің ұлы АҚШ-тан шұғыл эвакуацияланды
Ведомство мәліметінше, жағдайды бағалағаннан кейін Яир Нетаньяхуды қасында жүрген қауіпсіздік қызметкерлерімен бірге Флоридадан шұғыл түрде алып кету туралы шешім қабылданған.
Бұған дейін Newsmax АҚШ құқық қорғау органдарындағы дереккөзге сілтеме жасап, Израиль барлауы премьер-министрдің ұлына қастандық жасау мақсатында Иран ұйымдастырған деген болжамды жоспарды анықтағанын хабарлаған. Басылымның мәліметінше, Иран агенттері Майами маңында болып, Яирдің тұрғылықты жері мен жүріп-тұруын бақылаған.
Яир Нетаньяхуға тұрған жерінен дереу кету тапсырылған. Ол жеке заттарын алмай кеткен, кейін Израильге оралған, деп жазады The Jerusalem Post.
Бұған дейін Биньямин Нетаньяху Иран ұлдарының біріне қастандық жасауға әрекеттенгенін айтқан. Алайда оның қай ұлы екенін нақтыламаған.