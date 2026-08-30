#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

Бішкектегі барлық өрт сөндіру көлігі ірі базардағы өртті сөндіруге жіберілді

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 14:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бішкектегі барлық өрт сөндіру көлігі "Мәдина" базарында болған ірі өртті сөндіруге жұмылдырылды. Өрт 400 шаршы метр аумақта оқшауланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бішкекте қаладағы барлық өрт сөндіру көлігі Қырғызстандағы ең ірі тоқыма базарларының бірі – "Мәдинадағы" өртті сөндіруге тартылды. Өрт 400 шаршы метр аумақта оқшауланды, деп жазады 24.kg.

Құтқарушылар өрттің қалған ошақтарын сөндіру үшін жабық контейнерлерді ашу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Оқиға орнындағы жұмыстарды Қырғызстан Төтенше жағдайлар министрлігінің басшысы Қанатбек Чыныбаев үйлестіріп отыр.

Алдын ала мәлімет бойынша, өртке электр сымдарының қысқа тұйықталуы себеп болған. Өрт толық сөндірілгеннен кейін арнайы комиссия нақты себебін анықтайды.

Өрт кезінде базар жұмыс істеп тұрған жоқ. "Мәдина" үш күнге жабылып, саудагерлер демалысқа жіберілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
14:35, Бүгін
Түркістан облысында өрт сөндірушілер тұрғын үйді өрттен сақтап қалды
Өскемен, май зауыты, өрт, өрт сөндіру пойызы
09:55, 17 қазан 2023
Өскемендегі май шығаратын зауытты шарпыған алапат өртті сөндіруге өрт сөндіру пойызы тартылды
Достық станциясындағы сауда орталығында өрт сөндірушілер алапат өртті сөндірді
10:17, 14 мамыр 2024
Достық станциясындағы сауда орталығында өрт сөндірушілер алапат өртті сөндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тойшибекова на награждении
17:11, Бүгін
Тойшибекова проиграла в утешительном раунде и лишилась шансов на "бронзу" Grand Slam
Тойшибекова после победного броска
16:43, Бүгін
Казахстанка Тойшибекова проиграла на Grand Slam в Швейцарии, но может завоевать "бронзу"
Арапов выходит на татами
16:20, Бүгін
Арапов прошёл два круга Grand Slam в Швейцарии, но уступил в третьей схватке
Елена Рыбакина наносит удар
15:54, Бүгін
Елена Рыбакина "забронировала" корт для тренировки на US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: