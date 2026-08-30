Бішкектегі барлық өрт сөндіру көлігі ірі базардағы өртті сөндіруге жіберілді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бішкектегі барлық өрт сөндіру көлігі "Мәдина" базарында болған ірі өртті сөндіруге жұмылдырылды. Өрт 400 шаршы метр аумақта оқшауланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бішкекте қаладағы барлық өрт сөндіру көлігі Қырғызстандағы ең ірі тоқыма базарларының бірі – "Мәдинадағы" өртті сөндіруге тартылды. Өрт 400 шаршы метр аумақта оқшауланды, деп жазады 24.kg.
Құтқарушылар өрттің қалған ошақтарын сөндіру үшін жабық контейнерлерді ашу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Оқиға орнындағы жұмыстарды Қырғызстан Төтенше жағдайлар министрлігінің басшысы Қанатбек Чыныбаев үйлестіріп отыр.
Алдын ала мәлімет бойынша, өртке электр сымдарының қысқа тұйықталуы себеп болған. Өрт толық сөндірілгеннен кейін арнайы комиссия нақты себебін анықтайды.
Өрт кезінде базар жұмыс істеп тұрған жоқ. "Мәдина" үш күнге жабылып, саудагерлер демалысқа жіберілген.
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