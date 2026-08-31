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Қоғам

Жезқазғанда түнде кафе өртенді

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 10:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылдың 31 тамызына қараған түні Жезқазған қаласында кафе өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, нысан Алаша хан көшесіндегі бес қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан. Алдын ала мәлімет бойынша, ең бірінші жиһаз тұтанған. Нәтижесінде өрттің аумағы 5 шаршы метрді құраған.

"ТЖМ қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, жарты сағат ішінде өртті сөндірді. Осылайша оттың одан әрі таралуына жол берілмеді", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ құтқарушылар бір газ баллонын сыртқа алып шыққан. Зардап шеккендер жоқ.

Еске салайық, 30 тамызда Алматы облысында пластикалық бұйымдарөндіретін цех өртенген болатын.

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Гүлай Ашекова
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