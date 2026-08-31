Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті
Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 31 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Құрылтайындағы саяси партиялар фракцияларының жетекшілерімен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кездесу барысында Президент жаңа Конституцияның 46-бабына сәйкес премьер-министр лауазымына ұсынылған Олжас Бектеновтің кандидатурасына қатысты фракция жетекшілерімен консультация өткізуі қажет екенін айтты.
Талқылауға:
- "Әділет" партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Адаев;
- "Ауыл" партиясы фракциясының жетекшісі Қайрат Айтуғанов;
- Respublica партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Қожаназаров;
- "Ақ жол" партиясы фракциясының жетекшісі Дания Еспаева;
- Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының жетекшісі Асхат Рақымжанов қатысты.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Олжас Бектеновтің кандидатурасын премьер-министр лауазымына ұсынғаны хабарланған еді.
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