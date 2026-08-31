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Оқиғалар

Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті

2026 жылдың 31 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Құрылтайындағы саяси партиялар фракцияларының жетекшілерімен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 10:55 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 31 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Құрылтайындағы саяси партиялар фракцияларының жетекшілерімен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу барысында Президент жаңа Конституцияның 46-бабына сәйкес премьер-министр лауазымына ұсынылған Олжас Бектеновтің кандидатурасына қатысты фракция жетекшілерімен консультация өткізуі қажет екенін айтты.

Талқылауға:

  • "Әділет" партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Адаев;
  • "Ауыл" партиясы фракциясының жетекшісі Қайрат Айтуғанов;
  • Respublica партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Қожаназаров;
  • "Ақ жол" партиясы фракциясының жетекшісі Дания Еспаева;
  • Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының жетекшісі Асхат Рақымжанов қатысты.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Олжас Бектеновтің кандидатурасын премьер-министр лауазымына ұсынғаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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