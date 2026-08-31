#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

Күндіз Павлодар мен Ақтөбеде, түнде Астана мен Атырауда ауа сапасы нашарлауы мүмкін

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 09:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты тұрғындарға далада ұзақ уақыт жүрмеуге кеңес берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК мәлімдеді.

"2026 жылғы 31 тамызда Павлодар мен Ақтөбеде, түнде Астана мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген ескертуде.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді ауа райы факторларының жиынтығы. Оған желсіздік, баяу жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Мұндай кезде қала тұрғындарына, әсіресе көлік жолдары мен ауаны ластайтын нысандардың маңында ашық ауада ұзақ жүрмеу ұсынылады.

Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық дерттері бар адамдар далаға шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.

Бұған дейін, 30 тамызда "Қазгидромет" Алматы мен Ақтөбе тұрғындарына қолайсыз метеорологиялық жағдай туралы ескерткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:13, 12 тамыз 2026
Алматы, Ақтөбе, Атырау және тағы екі қалада ауа сапасы нашарлайды
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:14, 27 тамыз 2026
Алматы, Ақтөбе және Атырауда қолайсыз метеожағдай күтіледі
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
10:53, 23 тамыз 2026
"Қазгидромет" Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Кравец даёт установку команде на турнире в Санкт-Петербурге
09:34, Бүгін
"Команда идёт в борьбу": Кравец дал оценку результату "Барыса" на турнире имени Пучкова
Награждение Фатимы Супыгалиевой квартирой
09:20, Бүгін
Исторической чемпионке мира по дзюдо из Казахстана Супыгалиевой подарили квартиру
Александр Бублик бьет форхэнд
08:44, Бүгін
Бублик не без труда победил Волфа на старте US Open
Элина Свитолина на фотосессии адидас
08:42, Бүгін
Свитолина преодолела первый круг US Open-2026, начав выступление с разгрома над Сьеррой
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: