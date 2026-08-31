Ринат Мұхаметқали Президенті Әкімшілігінің жалпы бөлімінің меңгерушісі тағайындалды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 31 тамызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісін тағайындады. Бұл қызметке Ринат Мұхаметқали келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың Telegram-арнасында ресми хабарлама жарияланды:
"Мемлекет басшысының өкімімен Мұхаметқали Ринат Закыйұлы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды".
Ринат Мұхаметқали бұл тағайындауға дейін Мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы қызметін атқарған.
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