Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биыл жарыстар 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасының Ыстықкөл облысында өтеді. Додада 100-ден астам елден 3 мыңға жуық спортшы бақ сынайды.
Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынады.
Қазақстанның атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі.
Отандастарымыз 43 спорт түрінің барлығында өнер көрсетеді.
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