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Қоғам

Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады

Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 21:36 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл жарыстар 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасының Ыстықкөл облысында өтеді. Додада 100-ден астам елден 3 мыңға жуық спортшы бақ сынайды.

Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 21:36

Сурет: akorda.kz

Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынады.

Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 21:36

Сурет: akorda.kz

Қазақстанның атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі.

Тоқаев Бішкектегі VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 21:36

Сурет: akorda.kz

Отандастарымыз 43 спорт түрінің барлығында өнер көрсетеді.

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Айдос Қали
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