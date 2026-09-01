Қазақстанның үш қаласында қолайсыз метеожағдай күтіледі
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуде айтылды:
"2026 жылғы 1 қыркүйекте Орал, Атырау және Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", - делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына сыртта жүру уақытын қысқарту ұсынылады. Әсіресе автожолдардың маңында немесе басқа да ластану көздеріне жақын жерде ұзақ уақыт болмаған жөн.
Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауада жүрген кезде өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі керек.
Еске слайық, 2026 жылғы 31 тамызда Павлодар, Ақтөбе, Астана және Атырау тұрғындарына да қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ескерту жасалған болатын.