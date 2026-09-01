Ұлытау облысында қайтарылған активтер есебінен 80 орындық жаңа мектеп ашылды
Заманауи мектепте оқушылардың сапалы білім алып, жан-жақты дамуына қажетті барлық жағдай қарастырылған. Білім ошағында 18 оқу кабинеті, робототехника кабинеті, спорт залы, сондай-ақ баскетбол және футбол алаңдары бар.
Мектептің ашылу салтанатына Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен, облыс Прокуроры Жасұлан Еламанов, облыстық мәслихат төрағасы Бауыржан Шыңғысов қатысып, ұстаздар мен оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтады.
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына және Үкіметтің қолдауына сәйкес, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бастамасымен құрылған арнайы мемлекеттік қор қаражаты есебінен өңірлерде әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандар бой көтеруде.Ұлытау облысына аталған қордан 20 млрд теңгеден астам қаражат бөлініп, оның есебінен 17-ден астам нысанның құрылысы жүргізілуде. Оның 12-сін биыл жыл соңына дейін аяқтап, пайдалануға беру жоспарланып отыр", – деді облыс әкімі.
Сурет: Ұлытау облысы әкімдігі Бүгінде Ұлытау облысында 86 мектеп жұмыс істейді. Білім беру ұйымдарында 41 671 оқушы білім алуда. Қазіргі уақытта өңірдің барлық білім ошағы тиісті дайындықпен жаңа оқу жылының жұмысын бастады.Айта кетейік, Манадыр станциясында жаңа мектептің құрылысын жүргізуге арнайы мемлекеттік қордан 1,2 млрд теңге бөлінді.