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Қоғам

Тоқаев БҰҰ атына жиі айтылатынын сынға қатысты пікір білдірді

Тоқаев БҰҰ атына жиі айтылатынын сынға қатысты пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 17:34 Сурет: akorda.kz
Президент Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметін одан әрі жетілдіруге қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, БҰҰ атына жиі сын айтылады. Кейбір сын орынды болса да, бәрібір бұл Ұйымның баламасы жоқ.

"Оны нығайту, тиімділігін арттыру – ортақ міндетіміз. БҰҰ-ның аймақтық құрылымдармен, соның ішінде ШЫҰ-мен тығыз ықпалдастығы осы мақсатқа сай келеді", – деді Президент.

Мемлекет басшысы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы халықаралық жүйенің өзегі, ал оның Жарғысы халықаралық құқықтың әмбебап негізі болып қалуға тиіс деп санайтынын айтты.

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Айдос Қали
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