"Қазақстанның жанды бұрышы": Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы мектеп несімен танымал
№33 мектеп-гимназиясы Бішкектегі ең көне білім беру мекемелерінің бірі саналады. Оның ғимараты 1940 жылы салынған және қалалық маңызы бар тарихи ескерткіш мәртебесіне ие.
Ұлы Отан соғысы жылдарында бұл ғимаратта Фрунзе жаяу әскер училищесі орналасқан. Дәл осы жерде қазақ жазушысы, майдангер Кемел Тоқаев пен Рахымжан Қошқарбаев әскери дайындықтан өткен.
Соғыстан кейін, 1947 жылғы 1 қыркүйекте мектеп білім беру мекемесі ретінде қайта жұмысын бастады. Кейінгі онжылдықтарда ол толық емес орта мектептен мектеп-гимназияға дейінгі жолдан өтті. 2012 жылы білім беру мекемесіне ресми түрде гимназия мәртебесі берілді.
Бүгінде мектеп Бішкектің Свердлов ауданында орналасқан және қаладағы белгілі білім беру мекемелерінің бірі ретінде жұмысын жалғастырып келеді.
Неліктен мектепке Кемел Тоқаевтың есімі берілді?
Айта кетейік, мектепке Кемел Тоқаевтың есімі 2025 жылғы мамырда Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың бастамасымен берілді.
Мұндай шешім ғимараттың тарихымен байланысты. Ұлы Отан соғысы жылдарында Кемел Тоқаев осы жерде Фрунзе жаяу әскер училищесінде дайындықтан өтіп, кейін майданға аттанған.
Кемел Тоқаев 1923 жылы дүниеге келген. Ол Ұлы Отан соғысына қатысып, кейін белгілі қазақ жазушысы әрі қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаушылардың бірі болды.
Соғыс туралы естелік
2024 жылғы мамырда мұнда Рахымжан Қошқарбаев пен Кемел Тоқаевқа арналған патриоттық бұрыш ашылды. Онда білім беру мекемесінің тарихы, қазақстандықтардың өмірбаяны мен майдандағы жауынгерлік жолы туралы материалдар ұсынылған.
Сол кезде мектепте Қазақстаннан әкелінген архив құжаттары мен кітаптар көрмесі де ұйымдастырылды.
Осылайша, мектептің тарихы тек білім берумен ғана емес, Ұлы Отан соғысы оқиғалары туралы тарихи жадты сақтаумен де байланысты.
Қазақстанмен байланыс
Соңғы жылдары №33 мектеп-гимназиясы Қазақстанмен байланысты белсенді дамытып келеді.
Бұған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев білім беру мекемесіне оқушыларды тасымалдауға арналған автобус сыйлады. Сонымен қатар мектепке жаңа компьютерлер, интерактивті тақталар және басқа да жабдықтар берілді.
Үздік түлектер үшін Алматыдағы Satbayev University-де тегін білім алуға үш орын қарастырылған.
Тек мектеп емес, ортақ тарихтың бір бөлігі
Бүгінде Кемел Тоқаев атындағы №33 гимназия – тек білім беру мекемесі ғана емес, екі елдің тарихы, соғыс буыны туралы естелік пен заманауи білім беру байланыстары тоғысқан орын.