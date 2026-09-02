Қолдарына матрас ұстаған студенттер әлеуметтік желіні шулатты
Әдеттен тыс видео Threads әлеуметтік желісінде пайда болған. Ролик авторы bekenti_like оқиғаның Алматыда болып жатқанын атап өткен. Алайда кадрларда нақты не болып жатқаны түсініксіз.
Жаңа оқу жылының басталуына байланысты қазақстандықтар түрлі болжам жасады: біреулері студенттердің баспана таба алмай жүргенін айтса, енді бірі олардың үнемшілдігін сөз етті. Қалай болғанда да, видео көпшіліктің студенттік жылдарын еске алуына себеп болды:
— Біздің кезімізде Threads болмағаны қандай жақсы болған. Қыста кілемді үш қыз болып көтеріп жүретінбіз.
— Бұл — олардың өміріндегі ең бақытты кезеңі, олар мұны ешқашан ұмытпайды.
— Студенттік өмірдің қызығы да осында.
— Қандай сүйкімді!
Алайда бұл қазақстандықтардың назарын аударған жалғыз видео емес. 2026 жылғы 1 қыркүйекте Алматы тұрғындарының бірі оқу жылының басталуына байланысты адамға лық толған метро кадрларымен бөлісті.
Белгілі болғандай, таңғы сағат 6:00-ден 15:00-ге дейін Алматы метрополитенінің қызметін шамамен 40 мың жолаушы пайдаланған.