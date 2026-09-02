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Қоғам

Мүгедектігі бар азаматтарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер цифрлық форматқа көшіріледі

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 11:51 Фото: freepik
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бірқатар бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін құжат жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібін жетілдіруге бағытталған. Атап айтқанда, өтініштерді қабылдаудың цифрлық тетіктерін енгізу, формалды себептермен өтінішті қабылдаудан негізсіз бас тарту жағдайларын болдырмау және анықталған кемшіліктерді өтінішті қайта бермей-ақ түзетуге мүмкіндік жасау көзделген.

Түзетулер қабылданған жағдайда:

  • өтініштерді қабылдау және қарау тиімділігі артады;
  • формалды себептермен өтініштерді қабылдаудан бас тарту жағдайлары азаяды;
  • әкімшілік кедергілер мен қызмет алушылардың қайта жүгіну саны қысқарады;
  • анықталған кемшіліктер жойылғанға дейін мемлекеттік қызметті көрсету уақытша тоқтатылып, кейін қайта жалғастырылады;
  • цифрлық құралдарды қолдану арқылы мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі артады.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 16 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға ұсынылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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