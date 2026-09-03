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Қоғам

Ербол Мырзабосынов Туризм және спорт министрі қызметінде қалды

Ербол Мырзабосынов Туризм және спорт министрі қызметінде қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 12:54 Сурет: Telegram/ortcom_kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ербол Мырзабосыновты Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі қызметіне қайта тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті Жарлықты Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 3 қыркүйекте жариялады.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ербол Қуантайұлы Мырзабосынов Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Ербол Мырзабосынов 1984 жылғы 30 тамызда Семей қаласында дүниеге келген. Семей мемлекеттік педагогикалық институтын, Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық университетін және Қазақ спорт және туризм академиясын бітірген.

Еңбек жолын 2005 жылы Семей мемлекеттік педагогикалық институтының Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі кафедрасында ассистент, жаттықтырушы-оқытушы болып бастады.

2007-2008 жылдары қосымша ұлттық спорт түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы-оқытушы қызметін атқарды.

2009-2013 жылдары Семей мемлекеттік медицина университетінің Дене тәрбиесі кафедрасында оқытушы болды.

2009-2018 жылдары Шығыс Қазақстан жоғары спорт шеберлігі мектебінде қосымша жаттықтырушы-оқытушы болып жұмыс істеді.

2013-2017 жылдары Семей мемлекеттік медицина университетінің Дене тәрбиесі кафедрасын басқарды.

2018-2020 жылдары "Қызылжар арландары" спорт клубының директоры қызметін атқарды.

2020-2021 жылдары Qazaq Kuresi қауымдастығының басқарушы директоры болды.

2021-2023 жылдары Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясының ректоры қызметін атқарды.

2023-2024 жылдары ҚР Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы болды.

2024 жылғы 2 қыркүйектден бастап Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі қызметін атқарады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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❗️Қасым-Жомарт Тоқаев жаңадан тағайындалған министрге бұқаралық және балалар мен жасөспірімдер спортын дамыту, спорт саласының барлық деңгейінде бірыңғай басқару вертикалін қалыптастыру, бапкерлер құрамын күшейту, саланы ғылыммен ұштастыру бағытында міндет жүктеді. Президент министрден биыл маусым айында өткен Туризмді дамыту жөніндегі кеңесте берілген тапсырмалары бойынша нәтижелі жұмыс күтетінін айтты.
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